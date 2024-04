Jornada negra per la Jonquera, Empuriabrava-Castelló i Marca de l’Ham

Els tres equips altempordanesos de Segona Catalana han perdut els seus partits aquest diumenge i es compliquen l’existència. La Jonquera ha caigut contra el Quart (1-3), que ara és un rival directe per eludir els descensos no compensats, mentre que l’Empuriabrava-Castelló i el Marca de l’Ham, que estan virtualment descendits, han encadenat un nou desencís, contra el Calonge (1-2) i el Porqueres (2-0).

Resten sis jornades per acabar el campionat i els fronterers, allunyats de la promoció d’ascens, han vist com la temporada se’ls pot complicar. Tot i tenir el descens directe ben lluny, els d’Arnau Liesa hauran d’estar molt pendents dels descensos no compensats procedents de Primera Catalana. I és que actualment hi ha tres gironins a les brases: Blanes, Bosc de Tosca i Begur. Si baixen tots tres, hi hauria dos descensos més de propina, que es podria reduir a un si es produeix un segon ascens gironí de Segona a Primera Catalana a través del play-off.

Per estar completament tranquils, la Jonquera ha d’evitar el 12è lloc, una barbaritat ja que a Tercera Catalana podrien descendir més d’un terç dels equips. La derrota contra el Quart, precisament l’equip que ocupa la 12a posició, farà mantenir els jonquerencs en alerta, que tenen dos punts de marge. Els quartencs, entrenats pel figuerenc Víctor López, sempre han anat per davant en el marcador i en el darrer instant el jonquerenc Galder Oronoz ha anotat el gol de l’honor.

Noves derrotes en descens

L’Empuriabrava-Castelló i el Marca de l’Ham compten els dies per certificar el descens matemàtic a Tercera Catalana. La temporada se’ls acabarà fent llarga ja que encara tenen un mes i mig més de competició. Els de Gabri Maragall, sense el pitxitxi Pol Compte, lesionat, han perdut contra el Calonge (1-2) a la recta final després de quedar-se amb nou homes. La salvació, sense comptar els descensos no compensats, la tenen a 13 punts. El Marca de l’Ham la té a 14 tot i patir una derrota ja intranscendent contra el Porqueres del santperenc Àngel Roig (2-0).