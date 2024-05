Riuades de gent participen al centenari repte del Doctor Soler pel subsol de Figueres

Riuades de gent, centenars, prop de 2.000 persones han participat, de moment, aquest cap de setmana a Figueres en l'edició especial per a celebrar el centenari d'Els reptes del Doctor Soler. El fenomen de circuits de muntanya altempordanesos impulsats pel figuerenc Carlos Soler el 2015 ha arribat al seu punt àlgid al llarg d'aquest dissabte i diumenge amb un recorregut pels voltants i per les entranyes de Figueres.

Per a commemorar l'efemèride s'ha dissenyat una volta circular de 7 km que tenia com a principal expectació recórrer pel subsol de la riera Galligans, passant per punts com la Rambla. El tram subterrani de 2 km de distància s'iniciava a la zona de la benzinera Petrem de la carretera de Llançà i desembocava entre l'espai del Castell de Sant Ferran i l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant. Per a superar aquest recorregut -moll i embassat en molts metres- es necessitava un frontal, lot o la llanterna del mòbil ja que és totalment fosc.

El tram pel subsòl de la riera Galligans / LLUÍS RIBERA

En no haver-hi inscripcions, és complicat saber el nombre exacte de participants, però el pic d'afluència ha estat aquest matí i migdia. La sortida i arribada era a l'avinguda Perpinyà, darrere l'Hotel Empordà, Motel, i l'activitat es podia fer corrent o caminant, apte per a tota els públics.

El repte número 100 Golden Edition, tal com s'ha batejat, és obert a tothom i, com tots els anteriors reptes, la participació és de franc. Només es pot fer entre les 8 del matí i les 8 del vespre d'aquest dissabte i diumenge, s'hi pot anar entre aquest espai de temps i no cal reservar. El recorregut està marcat amb cintes i cartells.

El Tramuntakada, actuant al subsol de la riera Galligans, aquest diumenge / CEDIDA

Les entranyes de Figueres són un espai que es poden visitar en molt poques ocasions. En aquest cas, el repte no té un caràcter competitiu. El grup de percussió figuerenc Tramuntakada s'ha afegit a la festa amb una actuació al subsol de la riera Galligans, aquest diumenge al migdia, que ha fet ressonar de valent el túnel.

És doctor, el Doctor Soler?

Carlos Soler va iniciar, el 2015, els coneguts "Reptes del Doctor Soler". Prepara curses de muntanya, que tenen vigència durant un mes, de manera gratuïta i per a tothom qui vulgui descobrir racons de l’Empordà. Per participar-hi, només cal descarregar-se sense cap cost l’aplicació per a mòbil Strava, un GPS que marca recorreguts. El dia u de cada mes, Soler publica, a Facebook i a Instagram, el recorregut de la nova proposta per aquelles quatre setmanes. Per guanyar el repte mensual o participar-hi, s’opta a premis com àpats, ampolles de vi, productes o la invitació per a prendre part a curses oficials.

Carlos Soler, figuerenc de 45 anys, no hi guanya res, però ha creat una moda més a les curses de muntanya. Per una part, hi ha el vessant de descobrir paisatges muntanyosos de la comarca i, per l’altra, la competitivitat de quedar al davant de la classificació. Cadascú escull la que més li convé i pot participar-hi tothom, conegui o no Soler i els membres que hi prenen part. I és que els reptes es poden dur a terme, en un mes, quan el corredor més li convingui, el dia i hora que ell ho prefereixi, si un, dos o trenta cops. Només ha de portar el mòbil a la butxaca, activar l’Strava i anar seguint els senyals que el mateix Soler ha marcat amb guix i cintes.

La idea es va gestar el 2013, per Sant Esteve, quan es va deixar de fer la cursa popular a Figueres. En aquell moment en va preparar una que ha anat anomenant "Pirata", sense inscripció, a Vilafant. I al 2015 va iniciar els reptes. Soler és constructor i des dels 13 anys corre per la muntanya. Malgrat que se li col·loqui la distinció en el títol, no és doctor, mai ha rebut el grau acadèmic en una facultat, però va batejar-lo així el llançanenc Philippe Verdoodt, corredor de curses. "Em preguntava quin camí havia de seguir per anar d’un corriol a l’altre i, com que me’n conec molts, em va dir, ‘ets doctor en corriologia!’", ha explicat en més d'una ocasió.