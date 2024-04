«L’amor a l’humor» de Callahan Ruiz es desborda al recull de relats «Insània»

Fa nou anys, Callahan Ruiz (Figueres, 1976) va debutar com a escriptor amb la novel·la curta El crit de les ultracoses (Curbet edicions, 2015). Aquell esbojarrat experiment va despertar en ell el desig d’escriure. Fins a dia d’avui havia fet guions, columna d’opinió setmanal a la premsa i alguna petita incursió en el món del relat curt, recentment materialitzada en el llibre col·lectiu Figueres de por. De la mà d’Edicions Cal·lígraf, però, ara es llança al buit en solitari amb el recull Insània. Contes i malsons d’un friki pertorbat que obre amb una frase de Stephen King amb la que s’identifica, «escric per descobrir què penso», i tanca amb el contundent conte de tocs surrealistes «Un final de merda».

El que passa pel cap de Callahan Ruiz, ara plasmat sobre el paper, ha generat «una barreja esperpèntica» molt divertida amb un humor molt personal i visual, que enllaça amb la seva passió pel cinema, i que conté un punt de bogeria que compacta el conjunt i el converteix en el fil conductor. Alguns dels relats són microcontes extremadament curts i directes, que recorden «quasi haikús» i que beuen del «nou llenguatge» sorgit de les xarxes socials. També s’empelten de part de la seva pròpia formació, en aquest cas en Publicitat i Relacions Públiques. «Em feia gràcia fer una història en poques línies, amb un mínim explicar molt, tot al contrari de la novel·la», va detallar l’autor durant la primera presentació del llibre, la setmana passada a la biblioteca de Figueres.

Al costat d’aquests relats tan curts, que poden ser degustats com un glop refrescant, també n’apareixen altres de format més clàssic. A més, no tots són «anades d’olla», també n’hi ha de més seriosos i alguns, fins i tot, en que l’autor es mostra més transcendent i planteja algun dilema. En tots, però aflora l’humor, un element molt important per Callahan Ruiz, quasi indestriable de la seva visió del món: «He intentat posar-me seriós, però no ho he aconseguit, m’ho apunto per més endavant». Durant la presentació va admetre que mentre escrivia reia dels seus propis acudits, tot reconeixent que «això és molt de frikis», i es va confessar «un monologuista frustrat». «No em veig capaç de fer-los, però em fascinaria». L’escriptora Anna Carreras, autora de l’epíleg del llibre, ja en destaca «l’amor a l’humor» de Callahan Ruiz, que ell corrobora. També l’element fantàstic que s’entreveu, amb més o menys presència, en quasi tots els relats, de temàtica variada i lectura àgil. «Tothom qui escriu ficció reflecteix les seves interioritats i aquest llibre vol aproximar la meva personalitat al lector», va concloure.