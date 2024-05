El PA Figueres obté un meritori sisè lloc en el debut al Campionat d'Europa de Xou Petit a Itàlia

L’equip petit del Patinatge Artístic Figueres ha aconseguit un meritori sisè lloc en el Campionat d’Europa de Grups Xou, celebrat aquest divendres a la nit a Reggio Emilia (Itàlia). El conjunt que dirigeixen els germans Aitor i Arantxa Sacristán es presentava per primer cop en un Europeu i, prèviament, ja havia anunciat que l'objectiu era quedat al top6 d'entre 12 equips. Els figuerencs han obtingut 30.45 punts, però no han pogut donar la campanada per al podi, format pel Cunit, el Deja Vu italià i el Tona.

El Figueres tanca la temporada amb nota alta, ja que es presentava a Itàlia amb dos quarts llocs en els Campionats d’Espanya i de Catalunya, celebrats a Santander i a Granollers. Els figuerencs estan integrats per nou noies i tres nois, entre els quals el mateix entrenador.