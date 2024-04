El nou ajuntament de Fortià pren forma a la Casa Reina Sibil·la

La Casa Gran de Fortià (anomenada de la Reina Sibil·la) es prepara per a acollir la seu de l’ajuntament en els pròxims mesos, un cop hagin acabat les obres de restauració, que van començar a mitjans de l’any passat. Es tracta d’una obra que permetrà rehabilitar la planta baixa, que es destinarà a les dependències de l’ajuntament. «Serà una millora per als treballadors municipals i per als ciutadans i les empreses que venen diàriament a fer tràmits i reunions», explica l’alcalde, Francesc Brugués.

L’Ajuntament fortianenc va adquirir aquest edifici l’any 2008 –el poble encara estava governat per l’alcalde Joan Via. La restauració de la també coneguda com a Casa Gran va a terme de l’empresa Calam Tapias Construccions SL, de Sant Esteve de Palautordera, i té un cost total de 419.042 euros. Per sufragar-lo, es compta amb el finançament del Trienni Cultural de la Generalitat (121.213 euros), del Programa de Monuments de la Diputació de Girona (36.000 euros), del fons extraordinari de la Diputació (22.932 euros) i de Presidència de la Diputació de Girona (130.000 euros). La resta de finançament prové de les arques municipals. «Ens permetrà tenir més espai per a l’atenció al públic», indica el batlle.

Vista exterior de la Casa Gran de Fortià. / Marc Testart

L’Ajuntament valora molt positivament poder encarar aquesta recta final de la recuperació de l’edifici. En aquesta línia, l’obra posarà fi a una doble problemàtica que Fortià fa anys que arrossega: no poder ampliar la plantilla administrativa del consistori i no tenir espais de treball dignes per als treballadors i per a l’equip de govern. «Les actuals dependències estan pensades per les necessitats dels anys 1950 i no per a les d’un poble i una administració que han crescut molt els darrers anys», fa constar Francesc Brugués. A més, l’obra significarà rehabilitar un patrimoni molt preuat. Quedarà pendent completar els jardins exteriors i la façana oest que es preveu que es pugui fer el 2025.

Una imatge de l’interior de l’anomenada Casa de la Reina Sibil·la de Fortià. / Marc Testart

El casal construït pel cavaller i comerciant Pere Ignasi Ferrer, acabat el 1628, és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Edificat sobre dues construccions propietat de la mateixa família, documentades des del segle XIV, en destaca la façana principal amb carreus i amb diverses inscripcions a la porta i a les finestres. A la façana est, també, hi ha una inscripció amb referències al constructor. Mal anomenada de la Reina Sibil·la des de la meitat del segle XX, val a dir que la Casa Reina Sibil·la està datada de l’any 1628, i té 500 metres quadrats –té dues plantes– i més de 6.200 metres quadrats de sòl no urbanitzable. Va ser adquirida l’any 2008 per l’Ajuntament de Fortià a la família Busquets amb un cost de 660.025 euros. Des de llavors, s’han realitzat diverses fases de consolidació, excavació i restauració. S’ha excavat tota la casa i l’entorn per documentar la història que amagava el subsol i les parets. També s’ha consolidat gran part de l’edifici i la façana, que tenien greus patologies estructurals.

«Falta el mobiliari i la previsió és que, després de l’estiu, puguem fer el trasllat del nou ajuntament», declara Brugués, conscient que quedarà, pendent de finançament, el pis superior per a restaurar. Amb 500 metres quadrats, com la planta baixa, es desenvoluparà en el futur, a l’espera de trobar finançament. La planta-pis disposaria de molts despatxos i complementaria l’edifici amb més multiusos del municipi fortianenc. Una vegada es faci efectiu el trasllat de les dependències municipals a la Casa Gran, el consistori té previst habilitar l’ajuntament vell per als joves i les entitats de Fortià. «D’aquesta manera, tindran un espai per fer activitats», diu Francesc Brugués.