El cantant de Llançà Fredrik Strand se salva pels pèls i passa a la primera semifinal d’Eufòria

La desena gala d'Eufòria va ser la gala del retorn de Fredrik Strand al concurs. El llançanenc va ser el darrer concursant de la nit que va actuar i ho va fer cantant la versió de Céline Dion de «All by myself».

Strand va sorprendre a jurat i espectadors reversionant aquest tema afegint-hi sonoritats diferents, la qual cosa la membre del jurat Carol Rovira va valorar de la següent manera: «Tinc la sensació que ets un artista amb les idees molt clares, tens molta intuïció musical, amb un control vocal exquisit... i has desplegat un arsenal de diferents colors que et diria que està molt bé, però a vegades menys és més». A propòsit d'això, el va elogiar dient que fou «un gustàs» tornar-lo a veure al damunt de l’escenari del concurs.

Rovira també li va recomanar que escoltés «els consells dels professionals del programa», després que li preguntés si uns falsets que va fer eren una idea dels coaches i ell assumís que no, que havien sigut de collita pròpia perquè «aquesta cançó està en un to molt alt i sinó seria molt greu i afrontar una cançó cantada de la Céline Dion és difícil».

Tot seguit, el coreògraf Albert Sala va mostrar la seva alegria amb el retorn de Fredrik Strand a Eufòria exposant-li que «em sembla molt valent que hagis fet la teva versió i ho hagis clavat com ho has fet». A tot això li va dir que «si alguna cosa podem aprendre del que va passar o del que és Eufòria, és que una bona veu no serà l'únic ingredient per arribar a la final. Estic molt content d'haver vist aquesta corporalitat en una balada». Sala va acabar la seva intervenció donant-li un consell per continuar al programa: «Si estàs preparat per continuar jugant al joc d'Eufòria, no només t'ha d'acompanyar el teu talent sinó que també ho ha de fer la teva intel•ligència. Sigues intel•ligent, juga bé aquesta partida i endavant perquè és un plaer tenir aquí un talent amb una veu com la teva».

Malgrat aquests elogis, Fredrik Strand va patir fins a l'últim moment per la seva continuïtat al talent de 3CAT. El públic, que ahir tenia molt pes en les decisions del programa, va salvar a en Julien i en Lluís, deixant els altres cinc a la zona de perill. Aleshores els coaches i el VAR musical van repartir punts entre els concursants i no en van donar cap al llançanenc, cosa que no va agradar a Albert Sala i Carol Rovira, els quals van donar-li la màxima puntuació «per ser un músic de cap peus amb molt capacitat de risc».

Però els sis punts que va obtenir no van ser suficients i el públic va haver de decidir entre el de l'Alt Empordà i en Xavi Noms, dos noms molt estimats pels espectadors. Això es va reflectir pel percentatge de vot que va ser molt ajustat, fent que Strand se salvés amb el 54% dels sufragis.

Amb aquest resultat el llançanenc arribarà a la primera semifinal en la qual es cantarà en parelles i ho farà amb en Julien, el favorit d'aquesta gala, i que el va triar per fer el duet.