Enquesta prohibida de les eleccions a Catalunya: últim sondeig

Un dia abans de la cita amb les urnes, el portal web australià ‘The Adelaide Review’ ha publicat aquest dissabte la cinquena entrega de l’enquesta diària sobre les eleccions autonòmiques del 12 de maig a Catalunya. Es tracta d’un ‘tracking’ electoral diari encarregat al Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) que s’actualitzarà cada 24 hores, fins dissabte, per conèixer l’evolució de les estimacions de vots i escons. Dimarts es va publicar la primera entrega i dimecres, la segona. La llei electoral espanyola impedeix la difusió d’estudis d’opinió durant els cinc dies previs als comicis.

Com va fer ‘El Periòdic d’Andorra’ en anteriors conteses electorals (les generals del 2008, les catalanes del 2010, les municipals del 2015, les generals del 2015 i el 2016, les catalanes del 2017, les municipals i les generals del 2019 i les catalanes del 2021) i ‘The Adelaide Review’ en les eleccions municipals i les generals del 2023, ara aquest mateix portal ofereix des del dimarts 7 i fins al dissabte 11 els resultats d’una enquesta diària sobre les expectatives electorals del 12M. A la mostra del ‘tracking’ s’hi aniran sumant noves entrevistes telefòniques diàries, a raó d’entre 300 i 400 cada dia, fins a arribar a les 3.000 entrevistes dissabte.

Evolució del vot

Com en tots els períodes electorals, els partits polítics tenen la possibilitat de contractar empreses demoscòpiques per analitzar l’evolució diària de les expectatives de vot fins que s’obrin les urnes. Poden fer-ho perquè la llei orgànica del règim electoral general (LOREG), en el seu article 69.7, només estableix que “durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació”.

Legislació obsoleta

És a dir, els partits, finançats amb diners públics, sí que poden disposar d’enquestes fins a l’últim dia, però els ciutadans tenen prohibit conèixer-les a través dels mitjans de comunicació. Aquesta paradoxal situació és responsabilitat exclusiva dels partits polítics amb representació al Congrés quan el 2011 es va reformar la llei electoral i van renunciar a adaptar-la a la nova realitat digital, mantenint el veto a publicar i difondre sondejos electorals des de cinc dies abans dels comicis. Així mateix, la incapacitat dels partits catalans de consensuar en 45 anys una llei electoral pròpia ha contribuït a perpetuar aquesta absurda restricció.

No obstant, tant els partits com les empreses encarreguen aquests ‘trackings’ per conèixer les tendències de l’última setmana de campanya, unes tendències que poden ser decisives per decantar la balança a les urnes cap a un partit i el seu candidat. Amb el sondeig diari de ‘The Adelaide Review’ es corregeix aquesta situació i els ciutadans accedeixen a la mateixa informació que manegen els polítics.

ACN Els candidats aprofiten la jornada de reflexió per estar amb la família després d'una intensa campanya Dinar amb familiars o amics, passejar i llegir, entre les prioritats dels caps de llista a les eleccions catalanes Els candidats aprofiten la jornada de reflexió per estar amb la família després d'una intensa campanya

Laura Fanals Els partits gironins tanquen la campanya en espais simbòlics Després de quinze dies d’intensa campanya, els partits gironins van celebrar ahir els seus darrers actes amb les mirades posades ja en les votacions de demà en les eleccions catalanes. Junts confia en igualar o superar els set diputats que va obtenir fa tres anys a la demarcació, tenint en compte la influència que el lideratge de Carles Puigdemont té a Girona. El PSC també aspira a millorar els tres diputats obtinguts el 2023, confiant en què les seves bones perspectives electorals es facin extensives a Girona. ERC, en canvi, parteix d’una tendència a la baixa en els sondejos, tot i que vol mantenir els quatre representants que ha tingut fins ara. La CUP intentarà mantenir com a mínim un dels seus dos representants actuals, mentre que Vox també vol mantenir el seu. PP i comuns, per la seva banda, lluitaran per recuperar la representació, mentre que la gran campanada la podria donar Aliança Catalana, que podria entrar per primera vegada al Parlament. JUNTS + El cap de llista a Girona, Salvador Vergés, va dedicar l’últim dia de campanya a visitar Amer, poble natal de Puigdemont, des d’on va fer una última crida a mobilitzar el vot cap a la seva figura «i aconseguir una gran victòria de país». «Fem un darrer esforç per convèncer els abstencionistes o indecisos, i animar-los a votar la candidatura del president Puigdemont, l’única llista independentista que pot guanyar les eleccions», va demanar Vergés. PSC Els socialistes van escollir Lloret , on tenen l’alcaldia, per tancar la campanya. Sílvia Paneque va defensar que Salvador Illa «és el president que mereix Catalunya» perquè «el país recuperi la vocació de competitivitat, de treballar amb seriositat i de prioritzar governar». CUP Els candidats de la CUP es van desplaçar fins a Sant Climent Sescebes, on hi ha la base militar, per «recordar, contra la falsa normalitat, que som un país ocupat». Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, entre altres, van exhibir estelades i una pancarta amb el lema Defensem la terra. VOX El candidat gironí, Alberto Tarradas, acompanyat de Jorge Buxadé, Javier Domínguez i Ignasi Mulleras, va passejar ahir pels carrers de Girona. Tarradas va assegurar que cada cop veuen més cares de complicitat i «apropaments sense por», i per això té la sensació que poden «donar la sorpresa». «Rebem ànims on abans ens increpaven», va indicar. PP El PP va aprofitar l’últim dia de campanya per apel·lar als indeciosos a «fer un vot útil per evitar que governi l’independentismeo que el PSC entregui els seus vots a Puigdemont ». La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el candidat gironí, Jaume Veray, es van reunir amb empresaris de l’hostaleria i la restauració. COMUNS El candidat dels comuns per Girona, Eloi Badia, va rebre ahir el suport del cap de llista del Partit Verd Europeu, Bas Eickhout, que va advertir que el canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta la Unió Europea.

Albert Sáez / Júlia Regué Pere Aragonès: «PSC i Junts no tenen models diferents i es posaran d’acord si poden» El president i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, s'enfronta al repte d'aconseguir un segon mandat al capdavant de la Generalitat. El primer s'ha tancat de manera abrupta, però, tot i això, reivindica la seva obra de govern amb una cartera de pactes variables que li han permès governar tres anys. Llegeix l'entrevista aquí: Pere Aragonès: «PSC i Junts no tenen models diferents i es posaran d’acord si poden»