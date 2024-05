Riuades de gent donen el tret de sortida d'una 69a edició de 'Girona, Temps de Flors' marcada per la sequera

La 69a edició de 'Girona, Temps de Flors' arranca sota un sol de justícia i amb les riuades de gent habituals passejant pel centre de la ciutat. El tret de sortida a la setmana florida l'ha donat un acte institucional darrere els jardins dels Alemanys, en què s'ha fet la descoberta de la placa que hi donarà nom a partir d'ara: Josep Tarrés i Fontan. El membre fundador de Temps de Flors ha estat homenatjat per la seva viuda, Pia Crozet, així com per familiars i amics.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha dit que Tarrés va ser "una persona indispensable" perquè "sense la seva figura Temps de Flors no brillaria com ho fa avui". Enguany, les mostres florals han adoptat mesures per adaptar-se a la sequera, reduint el consum d'aigua.

"Poques flors i pocs colors". Aquest és un dels comentaris recurrents que se senten pels carrers de Girona quan arriba Temps de Flors i que aquest dissabte ha ressonat més fort que mai, després que la 69a edició hagi adoptat mesures per adaptar-se a la sequera. Josefina Espinosa és una de les visitants amb qui ha pogut parlar l'ACN. Procedent de Tarragona, era el primer cop que visitava Girona durant l'esdeveniment: "si he de ser sincera, esperava que hi hagués més flors", ha dit.

Per contrapartida, una parella que s'ha desplaçat a la capital gironina des de Barcelona ha opinat que "està molt bé". Jonathan Perea i Carla Rodríguez consideren que "és bonic veure la ciutat tan plena i amb tant ambient". Així mateix, ho han trobat la Lara -que viu a Girona, però és de la Corunya- i la seva amiga Noèlia -que la visita des de Madrid-. "Hem vist poques mostres, però sembla que serà molt bonic; tenim moltes expectatives", han dit.

Adaptar-se a la sequera

Aquesta 69a edició, que ha arrencat aquest dissabte amb 137 muntatges repartits en 109 espais de la ciutat, ha fet una aposta per reduir al màxim el consum d'aigua, amb muntatges exteriors de flors seques i preservades, així com d'espècies autòctones que requereixen menys aigua. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha dit que "s'ha assolit un repte molt important, que era poder tirar-ho endavant malgrat el context actual de sequera". En aquest sentit, Geis considera que aquesta edició "deixarà un llegat per les edicions futures".

Algunes de les mesures adoptades són, per una banda, un canvi en l'aigua que s'utilitza per al reg, que ara es treu d'uns dipòsits on fa mesos que acumulen aigua de la pluja. D'altra banda, també s'han col·locat esponges dins dels testos de plantes naturals per retenir l'aigua o s'ha optat per posar menys flors. A més, moltes de les mostres fan referència explícita a la sequera o al canvi climàtic, com és el cas del pont de Sant Agustí, que s'ha convertit en un túnel majoritàriament de canyes seques, amb unes quantes de verdes a la part central que evoquen a la falta d'aigua.

Jardins Josep Tarrés

Durant l'acte d'inauguració de Temps de Flors, que s'ha fet puntualment a les deu del matí a Torre Gironella i on han assistit un centenar de persones, també s'ha volgut homenatjar la figura de Josep Tarrés i Fontan, poeta, activista cultural i un dels membres fundadors de l'esdeveniment. Per fer-ho, s'ha descobert la placa dels jardins que a partir d'ara duen el seu nom, ubicats darrere dels jardins dels Alemanys. A l'acte commemoratiu, hi ha participat la seva viuda, Pia Crozet, que l'ha recordat i ha agraït als presents l'homenatge, així com per familiars i amics, que també li han dedicat unes paraules i han llegit poemes del difunt.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, també li ha volgut adreçar unes paraules i l'ha descrit com "una persona indispensable" per la ciutat perquè, ha dit, "sense ell, Temps de Flors no seria on és avui, ni brillaria com ho fa". El batlle ha agraït que Girona tingui "un esdeveniment tan especial cada primavera des de fa dècades". I ha afegit: "avui, unim aquesta ciutat activista, que neix de les persones, amb un esdeveniment que s'ha anat fent gran i ja és de país". Per la seva banda, la vicealcaldessa ha coincidit a dir que "és una data important en el calendari català" i ha recordat que també atrau visitants estrangers, així com agraït la feina de tothom que hi participa. "Crec que és una barreja del voluntarisme, la creativitat i el patrimoni", ha resumit Geis.

Protesta del cau de Vista Alegre

En mig de l'ambient festiu d'aquest dissabte al matí, s'hi ha barrejat una protesta de veïns i veïnes del barri gironí de Vista Alegre. Una trentena de membres de l'Agrupament Escolta i Guia (AEIG) s'han passejat entre les mostres florals amb pancartes per reclamar que "un local digne" per als prop de 130 infants que participen del cau. També han empaperat el barri vell amb cartells on s'exposa la demanda.

En concret, sostenen que "fa deu anys" que reclamen disposar d'un espai propi a l'Ajuntament, que permeti acollir les activitats que fan amb la mainada. I critiquen que "les promeses de buscar una solució, no s'han complert". En aquest sentit, detallen que disposen d'un local "petit i compartit" que, asseguren, no satisfà les seves necessitats.

Espais nous i canvi d'horari

Com a novetats d'aquesta edició hi ha l'estrena d'espais com el pati gòtic de la casa Solterra, el camí de la reina Ermessenda, les voltes de la Rambla al carrer de l'Argenteria, el jardí del Casino de Girona o la Casa de les Arts de Mas Ramada. A més, s'han reobert indrets com la Casa Cúndaro, la Torre Gironella, el Palau de Caramany i l'església de Sant Martí Sacosta.

L'horari també s'ha modificat per adaptar-se millor als hàbits dels visitants. Així, Temps de Flors obre abans, a dos quarts de deu del matí, i tanca també abans, a les nou del vespre. Es mantenen com a excepcions el dimecres i els dos dissabtes, quan el tancament serà a mitjanit.

Per evitar aglomeracions i controlar l'accés, Temps de Flors manté els punts d'accés i de sortida de les visites al centre i el Barri Vell. Enguany, n'hi ha dotze i també hi ha dos circuits accessibles dissenyats per a persones amb mobilitat reduïda. Les mostres d'aquesta 69a edició podran visitar-se fins al 19 de maig.