Tercer dia de recerca de l'home desaparegut mentre es banyava a la platja de Roses

Els equips d'emergència han reprès per tercer dia consecutiu la recerca de l'home desaparegut mentre es banyava a la platja de Roses. L'alerta la va donar dijous al matí un amic de la víctima que va ser rescatat per una embarcació particular: estava amb problemes en una zona propera a l'espigó. El jove, de nacionalitat francesa, va advertir que el seu company no sortia de l'aigua i es va iniciar la recerca. Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policia Local de Roses treballen en la recerca, que focalitza els seus esforços a la zona subaquàtica entre Roses i la desembocadura del Fluvià. Els Bombers hi treballen amb sis dotacions, amb GRAE subaquàtic i GRAE muntanya amb helicòpter.