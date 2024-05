El Figueres s'assegura el bitllet per promocionar a Tercera RFEF

El Figueres ha segellat l’accés a la promoció d’ascens a Tercera RFEF després de superar el Rubí (3-0) a l’Estadi de Vilatenim, aquest dissabte a la tarda, en la penúltima jornada de la Lliga Elit. Els nois que entrena Roger Vidal s'han assegurat quedar entre el tercer i el sisè lloc, les places que determinen disputar el play-off.

Els altempordanesos, que ara són quarts, s'han desfet en un partit clau dels vallesans, que li trepitjava els talons amb tres punts menys, gràcies als gols d'Alex Sánchez (40'), Pep Vergara (49') i el pitxitxi Khalid Noureddine (82'). Amb 0-0, però, Quinti ha salvat el 0-1 en un u contra u visitant.

Jugadors, tècnics, junta i afició han celebrat amb eufòria el bitllet per al play-off. Cal recordar que a la jornada 3, a l'octubre, l'equip era cuer amb zero punts.

El camí per pujar al play-off

Per pujar a Tercera RFEF a la promoció, el Figueres haurà de superar dues eliminatòries a doble partit. A l'espera dels resultats de l'última jornada, que dictarà com queda la classificació, tres dels rivals serien el Vic -també ja té l'accés assegurat-, l'Horta, l'Atlètic Lleida i Valls. Els partits es jugaran de manera consecutiva el 25 de maig, 1, 8 i 15 de juny. Així, l'ascens no es podria assolir fins aquest 15 de juny, en el partit de tornada de la final del play-off.

El dissabte que ve 18 de maig el Figueres tancarà la lliga al camp del Santboià amb la intenció, si pot, d'acabar en tercer lloc per tenir el factor camp a favor en les eliminatòries de promoció.

Una mínima esperança per pujar directe

Aquest dissabte, la Unió ha estat a uns minuts fins i tot d'arribar a l'última jornada de la lliga regular amb esperança d'evitar el play-off i pujar directe. El Sabadell B, però, ha marcat el gol de la victòria al darrer instant al camp de l'Europa B (0-1) i ha assolit el segon i definitiu bitllet d'ascens directe.