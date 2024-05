A què aspiren els equips de futbol de l'Alt Empordà en el final de temporada?

Les lligues masculines de futbol amateur afronten la recta final. A l'Alt Empordà, encara s'han de decidir títols, ascensos, permanències i descensos entre Tercera RFEF, Lliga Elit, Primera Catalana, Segona Catalana, Tercera Catalana i Quarta Catalana.

TERCERA RFEF (5a categoria)

L'Escala i el Peralada s'han assegurat la permanència a la categoria i fins el diumenge passat tenien opcions de lluitar per classificar-se per la promoció d'ascens a Segona RFEF. Finalment, les opcions es van esvair i aquest cap de setmana tancaran la lliga sense res en joc i amb els deures de la salvació fets.

LLIGA ELIT (6a categoria)

El Figueres es troba immers en la pugna per classificar-se per al play-off d'ascens a Tercera RFEF. Els figuerencs són sisens i s'han oblidat de l'ascens directe, però tenen a les seves mans pujar a través de la promoció. Per disputar el play-off ha de quedar entre el tercer i el sisè i quan queden dues jornades té tres punts de coixí. El duel d'aquest dissabte (16 h) a Vilatenim contra el Rubí, el seu immediat perseguidor, serà transcendental.

PRIMERA CATALANA (7a categoria)

El Roses ho té tot de cares per certificar la permanència en l'any de l'estrena a la categoria. Els nois d'Eric Pérez necessiten un punt en les dues jornades que queden per segellar la salvació, ja que tenen cinc punts de marge respecte al descens. L'objectiu el pot assolir matemàticament aquest diumenge (16.45 h) a Mas Oliva davant un Tossa que no s'hi juga res.

SEGONA CATALANA (8a categoria)

La Jonquera, tot i anar de més a menys, s'ha salvat del descens directe, però està pendent dels descensos no compensats procedents de Primera Catalana. Amb el Begur descendit i el Blanes i el Bosc de Tosca en perill, hi podria haver dues places més de propina. En canvi, l'Empuriabrava-Castelló i el Marca de l'Ham estan virtualment descendits a Tercera Catalana quan resten cinc jornades per acabar, amb la salvació a una distància insalvable.

TERCERA CATALANA (9a categoria)

Amb una única plaça d'ascens en joc, que ha acabat en mans del Sauleda, cap equip de la comarca pujarà a Segona Catalana. El Sant Pere Pescador i el Roses City l'han estat lluitant, però a l'hora de la veritat s'han desinflat. A la part oposada de la classificació, ja han descendit a Quarta Catalana el Viladamat i l'Empuriabrava-Castelló B. L'Alt Empordà de Peralada vol evitar-lo, però es troba en descens i té la permanència a tres punts quan queden dues jornades.

La resta d'equips de la comarca, s'han salvat: Sant Pere Pescador, Roses City, Base Roses, Agullana, Roses B, Llançà, Portbou i Bàscara.

QUARTA CATALANA (10a categoria)

Al grup 1, l'Esplais de Castelló d'Empúries va ser l'equip més matiner en aixecar el títol de campió, a finals d'abril. Al grup 2, la lluita pel títol està sent molt renyida, amb el Camallera (63 punts), L'Escala B (63) i Vilamalla (62) separats per una distància irrisòria quan queden només dues jornades per acabar.

En ambdós grups, del segon al cinquè lluitaran per un altre lloc d'ascens en la promoció. En l'1, ja tenen el bitllet el Base Roses B, el Borrassà i el Roses City B, mentre que l'últim se'l disputaran el Lladó i el Marca de l'Ham B. En el 2, qui no quedi campió jugarà el play-off, juntament amb el Medes l'Estartit -el Verges, quart, encara té opcions de ser primer.