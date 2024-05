L'Escala perd la 'final' contra el Prat a última hora i es queda sense opcions d'entrar al play-off a Segona RFEF

L'Escala arribarà a l'última jornada de lliga de Tercera RFEF sense opcions de classificar-se per al play-off d'ascens a Segona RFEF. Amb la derrota a última hora (3-5) d'aquest diumenge al migdia davant el Prat, els d'Aday Benítez no podran entrar-hi passi el que passi en la darrera jornada. Els escalencs s'han quedat amb la mel als llavis de tenir opcions en el tancament de la lliga, però s'han deixat capgirar un partit a casa que dominaven 3-2 al minut 88. En els últims instants, el Prat, amb qui estava empatat a punts i que també es jugava la vida, s'ha de transformat amb tres gols seguits per remuntar el duel (3-5).

Ara, l'Escala és novè, a tres punts del mateix Prat i del Tona, amb qui té els goal average perduts. Els blaugranes tancaran la lliga al camp del cuer Rapitenca, ja descendit a la Lliga Elit. Si haguessin guanyat avui al Prat, s'hauria presentat amb opcions de play-off a l'última jornada, però sense dependre d'ells mateixos, ja que haurien necessitat que el Tona no guanyés a Vilassar.

Ramo, en una acció de l'Escala-Prat / LLUIS RIBERA

Minuts finals de desconcert

Els escalencs han disputat un autèntic partidàs al Nou Miramar, que presentava una gran entrada amb un miler d'espectadors. Els pitxitxis altempordanesos Xumi i Pime han situat el 2-1 al descans amb dos penals (17' i 44') i a la represa Josu Currais (47'), amb un gran xut amb l'esquerra, col•locava el 3-1. Els potablaves han retallat distàncies poc després i han tingut el 3-3 ben a prop però Izan ha fallat un penal, al travesser (68'). Quan restaven dos minuts per acabar, el Prat sí que ha pogut establir l'empat amb un cacau per l'escaire de Yusef (88') i en el descompte ha anotat els gols del triomf.

L'Escala acaba la temporada amb el cap alt en l'estrena a la Tercera RFEF, anant de menys a més, sense patir al final per la permanència i amb opcions de somiar per al play-off.