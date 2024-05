L'Escala esgota els darrers cartutxos de play-off en la 'final' contra el Prat i el Peralada s'ho mira de reüll

L'Escala va perdre (3-1) el dimecres al camp del campió Olot, que ja no s'hi jugava res, i va deixar escapar una ocasió d'or per entrar al play-off d'ascens a Segona RFEF a l'antepenúltima jornada. Els nois d'Aday Benítez eren conscients, quan van saltar al camp, que una victòria els faria entrar a la promoció en el moment decisiu, ja que hores abans, el seu rival directe, el Prat, havia perdut contra el Girona B (1-3). A l'hora de la veritat, els blaugranes no van poder treure un resultat positiu i van veure com el Tona els passava per davant a la classificació. Els osonencs ara són cinquens i tenen l'últim bitllet de promoció, amb dos punts més que escalencs i pratencs.

L'Escala manté les opcions de classificar-se per al play-off quan queden dues jornades, però ja no depèn d'ell mateix. Per començar, necessita guanyar el gran duel decisiu d'aquest diumenge a casa (12.30 h) davant el mateix Prat i que el Tona, amb qui té el goal average perdut, punxi en un dels dos partits que queden. Els d'Osona no tindran un partit senzill aquest diumenge (horari unificat) ja que rebran el Reus, vuitè, situat a tres punts i que també té opcions de play-off. El club anxover ha fet una crida per omplir el Nou Miramar en el partit contra els potablaves.

El Peralada rep el segon

Qui sí que ja quasi no té opcions de promocionar és el Peralada després de perdre a última hora al camp del cuer, el Castelldefels (2-1), el dimecres. Els nois d'Alex Marsal són 12ns i tenen la promoció a sis punts quan queden sis punts en joc, però entremig tenen sis rivals que també esgoten opcions de classificar-s'hi. Per començar, necessitaria que el Reus guanyés a Tona i que l'Escala i el Prats empatessin per arribar viu a l'última jornada.

Els verd-i-blancs, a més, tenen la permanència virtual ja que la Pobla de Mafumet, amb qui té el goal average a favor, està a sis punts. L'equip vol acomiadar-se de l'afició aquest diumenge (12.30 h) a casa davant l'Hospitalet, segon classificat que és entrenat pel tècnic terradenc i experaladenc Joan Sánchez.