El FS Vilafant recupera la Divisió d'Honor un any després

El Fricafor Futbol Sala Vilafant ha recuperat la Divisió d’Honor per la via ràpida, aquest dissabte a la tarda, després de vèncer el Joves de Vidreres (4-3) al pavelló Joel González. Els vilafantencs no han desaprofitat el primer match ball per pujar de categoria i ho han assolit amb patiment davant la seva afició, entregada. Tot i enfrontar-se a l'antepenúltim classificat, els de Toni Pérez s'han deixat igualar un 3-0. A última hora, però, Aymane Moustakim ha salvat els mobles donant el gol de l'ascens amb el 4-3.

Com que pugen dos equips, en cas de no haver guanyat, però, el Vilafant hauria tingut un altra oportunitat per pujar, la setmana que ve a l'última jornada, a la pista del Fontcoberta.

El club que presideix Alain Jacobs va

Eufòria al Vilafant per celebrar l'ascens / CEDIDA

perdre la Divisió d'Honor fa just un any, en caure a l'últim partit contra el campió, el Terrassa, i ara ha cicatritztat la ferida amb el retorn. L'equip de l'Alt Empordà puja amb un final de lliga impecable, amb 14 victòries en els últims 15 partits que li han permès passar del tercer lloc al primer, superant el Sils i el Sant Julià de Ramis. La cirereta seria el títol de campió, que podrien assolir, ja que depenen d'ells mateixos, amb la victòria en el comiat a Fontcoberta.