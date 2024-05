El FS Vilafant supera el Sils en un duel directe vibrant i posa un peu a Divisió d'Honor

El primer equip masculí del Fricafor Futbol Sala Vilafant ha assaltat la segona posició de Primera Catalana quan queden tres jornades per acabar el campionat. A Divisió d'Honor hi pugen de manera directa els dos primers classificats -el tercer es queda sense premi- i els vilafantencs han pres el segon lloc al Futsal Sils després de vèncer-lo en un duel directe (7-6), aquest dissabte al pavelló Joel González.

Els de Toni Pérez estaven igualats de punts amb els selvatans i ara en tenen tres més i amb el goal average en contra -a l'anada, el Sils havia guanyat per dos gols de diferència (6-4). Ara bé, el Vilafant, que duu una volta sencera sense perdre, tindrà un final de calendari a priori accessible, ja que s'enfrontarà al Sant Gregori, Joves de Vidreres i Fontcoberta, que ocupen els quatre últims llocs de la classificació. Guanyant dos partits i empatant-te un serà suficient per recuperar la Divisió d'Honor només un any després.

Sempre per davant i apuntant al líder

Davant el Sils, en un pavelló vilafantenc que feia patxoca a les grades, els altempordanesos sempre han anat per davant en el marcador, amb gols d'Arnau Díaz i Aymane Moustakim -per partida dobla-, Eric Jacobs, Ivan López i David Garcia. El Vilafant passa a ser segon i mira de reüll el líder, el Sant Julià de Ramis, que té dos punts més i que a l'última jornada (25 de maig) se les veurà amb el Sils en un duel que ho pot canviar tot.