El FS Vilafant es juga mig ascens a casa contra el Sils

El primer equip masculí del Fricafor Futbol Sala Vilafant, tercer classificat de Primera Catalana, rep aquest dissabte 4 de maig al pavelló Joel González (16.45 h) la visita del segon, el Sils, en un duel clau per l’ascens a Divisió d’Honor. Els de Toni Pérez estan igualats de punts amb els selvatans i l'ascens l'obtenen de manera directe els dos primers. El tercer es queda sense premi. Una victòria vilafantenca el faria alçar en el segon lloc de la classificació a manca de tres jornades per finalitzar el campionat.

El club vilafantenc fa una crida per omplir el pavelló i encarar el retorn a Divisió d'Honor, una categoria que van perdre fa just un any. L'empat a priori no li serviria al conjunt de l'Alt Empordà, ja que a l'anada va perdre 6-4 a Sils i tindria el goal average en contra si es manté l'empat de punts fins al final. I és que la igualtat és màxima a Primera Catalana, amb el Sant Julià de Ramis com a líder amb 58 punts, dos més que el Sils i el Vilafant (58).

Tram final de lliga accessible

Sant Gregori, Joves de Vidreres i Fontcoberta, que ocupen els quatre últims llocs de la classificació, seran els tres últims rivals que li quedaran el Vilafant després de jugar contra el Sils. Abans d’aquest partit decisiu, els taronges van vèncer el Joves de Mollet (5-6).