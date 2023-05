El Fricafor Futbol Sala Vilafant ha consumat, aquest diumenge el vespre, el descens de Divisió d'Honor a Primera Catalana a l'última jornada de lliga. Els vilafantencs depenien de si mateixos per mantenir la categoria, però han baixat després de perdre contra el nou campió, el Terrassa (4-7). L'equip també confiava amb un cop de mà del líder Girona EFS, que s'enfrontava al rival directe dels altempordanesos, la Unión Santa Coloma B, i que en cas de guanyar s'hagués proclamat campió i hauria salvat el Vilafant. A l'hora de la veritat, els gironins, que ja havien ascendit la setmana abans, han acabat perdent 4-1 i han donat esperances al Terrassa -amb qui estava empatat a punts- a proclamar-se campió.

El Vilafant ha sortit a jugar al pavelló Joel González davant 250 espectadors sabent que el conjunt colomenc havia guanyat i que, per tant, només li valia la victòria contra un Terrassa que partia com a segon i que puntuant es proclamaria campió. Els de Juandi Murillo han plantat cara als vallesans i al descans el resultat era de 3-3, però a la represa han acabat cedint contra un rival que ha celebrat el títol a la mateixa pista. D'aquesta manera, el Vilafant torna a Primera Catalana un any després d'haver ascendit.