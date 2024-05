Detenen l'autor d'un robatori en un habitatge d'Empuriabrava que fer caure el propietari des d'un balcó

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor d'un robatori violent comès en un habitatge a Empuriabrava. L'home va ser detingut per la Guàrdia Urbana de Figueres després de fugir temeràriament i sense permís. El detingut té cinc requeriments judicials i un de policial, de la Policia Nacional, per la sostracció del vehicle amb el qual va fugir.

El robatori es va produir l'11 de maig. Els Mossos de la comissaria de Roses van rebre l'avís que un home va accedir a l’interior del domicili escalant uns tres metres. Una vegada dins, va intimidar amb una arma de foc a les víctimes, un home i una dona septuagenaris.

L’home va aconseguir treure l’arma al lladre, però l’agressor el va colpejar, fet que va provocar que caigués pel balcó des d’una alçada aproximada de tres metres. Tot seguit, el lladre va fugir amb una ronyonera de les víctimes.

Els mossos van recuperar l’arma, que va resultar ser simulada, i van assistir a la víctima que va ser traslladada a l’hospital de Figueres. Els indicis recollits per la unitat d’investigació de Roses van permetre identificar l’autor i determinar el cotxe utilitzat per fugir.

El matí del dia 15 de maig, la Guàrdia Urbana de Figueres van localitzar l’home amb el vehicle, però en voler aturar-lo va fer cas omís a les indicacions dels agents i va fugir conduint temeràriament. Poc després, els agents el van trobar dins un bar a on el van detenir després de resistir-se activament. La Guàrdia Urbana van presentar el detingut als Mossos d’Esquadra de Figueres.

L’home va quedar arrestat pels fets investigats a Roses, per la conducció temerària, pels danys al mobiliari urbà causats durant la fugida, per no haver obtingut mai el permís de conduir i per resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

Cinc requeriments pendents

També se’l va arrestar per cinc requeriments judicials i un de policial, del CNP, per detenció il·legal i furt d’ús de vehicle, ja que el cotxe amb el qual circulava l’havia sostret a Múrcia després de tenir retingut el propietari durant tres dies abans d’emportar-se el vehicle. La Unitat d’Investigació de Figueres deté aquest mateix home per dos delictes de robatori violents i un furt i amenaces. El cos de seguretat també van detenir l’home com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació, un furt i amenaces lleus.

El primer dels fets és un robatori amb violència intimidació que va cometre la matinada del dia 12 de maig. Pels volts de la 1 de la matinada va irrompre en un establiment de menjar ràpid, va amenaçar a dos treballadors amb un martell i va sostreure de l’oficina més de 1.000 euros en efectiu. El segon fet, el detingut el va cometre entre les 3 i les 4 hores de la matinada del dia 13 de maig quan va intimidar amb una navalla a dos nois que estaven parlant a la via pública, en el parc bosc de Figueres, i els hi va sostreure els seus telèfons mòbils. L’últim fet per al qual se’l deté va tenir lloc el migdia del mateix dia 13, en el polígon industrial de Vilamalla. Quan va aprofitar que un repartidor estava fent una entrega per furtar-li càrrega. Quan el denunciant el va sorprendre i recriminar l’arrestat el va amenaçar. El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el dia 17 de maig.