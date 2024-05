El Camallera continua líder tot i acabar abans d'hora i l'Escala B i el Vilamalla mantenen la persecució

El Camallera segueix com a líder del grup 2 de Quarta Catalana quan queden dues jornades per cloure la lliga tot i acabar abans d'hora el seu partit d'aquest diumenge davant el Jafre. El col•legiat de l'enfrontament ha xiulat el final al minut 67, i amb 3-0 a favor dels camallerencs, després d'expulsar un jugador visitant que estava assegut a la banqueta i el delegat per protestar una falta en contra. En mostrar les vermelles Cózar Garrancho s'hauria sentit intimidat pels baixempordanesos i ha optat per suspendre el partit quan quedaven 23 minuts.

Tot apunta que el partit no s'haurà de reprendre i el Camallera sumarà els tres punts després d'anar dominant 3-0 amb un gol inclòs del pitxitxi Haimadou Konteh, que ja en duu 43.

Amb aquest triomf els de Lluís Juncarol i Xicu Ventalló continuen líders amb els mateixos punts que l'Escala B, amb qui té el goal average a favor. A només un punt per sota s'hi manté el Vilamalla, mentre que el Verges s'allunya a tres després de punxar contra el Mas Mascort de Palafrugell (2-2).

Doblets de Lavado i de Kenny

El filial escalenc, entrenat per Salam El Harche, no dóna treva i s'ha desfet sense problemes del Global Palamós (0-4) amb un doblet inclòs d'Adrià Lavado. El Vilamalla de Rubén Caballero tampoc aixeca el peu de l'accelerador i ha superat La Pera (3-0) guiat per un doblet de Kenny Torres. Cal recordar que a l'última jornada de lliga, el 19 de maig, hi haurà un duel d'infart entre el Vilamalla i el Camallera.