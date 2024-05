El Peralada allarga un final de temporada de malson, però no haurà de patir pel descens

Al Peralada se li ha fet molt llarga la temporada. L'equip xampanyer, que ha vorejat les places de play-off bona part de l'any, acabarà més a prop del descens que de la promoció d'ascens a Segona Federació. Els empordanesos, això sí, no hauran de patir pels descensos compensats ja que tenen un gol average favorable respecte la Pobla, el següent classificat.

I això que, aquest diumenge al matí, semblava que el Peralada acabaria l'últim partit a casa de la temporada amb bon sabor de boca. Davant ha tingut l'Hospitalet, que acabarà la lliga en segona posició. El partit ha començat molt bé pels blanc-i-verds, que s'han avançat al marcador ben aviat gràcies a una internada de Llorenç Busquets (6'). L'equip ha sabut mantenir el control del partit contra un dels millors equips del grup, però als minuts finals han tornat a aparèixer els fantasmes. El pitxitxi hospitalenc, Óscar Gómez, ha firmat un doblet després d'entrar com a suplent (82' i 90+1') i ha capgirat el marcador. Així, el Peralada ha encaixat la quarta derrota en els darrers cinc partits i s'ha despedit de la seva afició de la pitjor manera.

La mala ratxa d'aquest últim mes ha enfonsat els xampanyers a la taula: si fa tres setmanes empataven a punts amb el cinquè classificat, ara mateix han caigut fins a la catorzena posició. Només quatre equips estan per sota del Peralada a la taula però, sortosament, els altempordanesos no hauran de patir per descendir. El diumenge vinent (12h), ja sense jugar-se res, el Peralada disputarà l'última jornada de lliga al camp del Mollerussa. El repte serà maquillar el mal final de temporada amb una victòria.