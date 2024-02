El 8 de febrer comença oficialment el Carnaval i la comarca ja ho té tot a punt per gaudir d'aquesta festa i es podrà gaudir del Carnaval a l’Alt Empordà durant tot el mes de febrer. Alguns dels primers municipis a fer gresca són la Jonquera i Roses. Aquest últim inaugura la festa aquest dijous 8 de febrer, amb la tradicional rua nocturna. Seguidament, trobareu alguns dels carnavals que se celebren aquest cap de setmana:

L'ARMENTERA

El 10 i 11 de febrer

BÀSCARA

L’11 de febrer

Com cada any, el municipi de Bàscara es prepara per a la festa de Carnaval. El pavelló poliesportiu acull, aquest diumenge onze de febrer, l’emblemàtica festa del ranxo i el ball de Carnaval. A les dues del migdia està previst que es faci el repartiment del ranxo. El preu serà de vint euros i per als socis de la Llar del Pensionista serà de quinze. Seguidament, tocarà moure l’esquelet amb la música en viu de D.S. Carles.

BORRASSÀ

El 10 de febrer

Borrassà celebra un cop més el seu Carnaval. La rua de disfresses ocuparà els carrers i places del municipi a partir de les 4 de la tarda. Colors, formes, imaginació, disbauxa i festa ompliran el poble de la mà d’en Carnestoltes. La cercavila acabarà el recorregut a la Sala de l’Ateneu on s’oferirà una xocolatada per a tots els participants. I, a partir de les 9 de la nit, començarà el Sopar de Carnaval i el ball amb el DJ RKO intermusic.

CADAQUÉS

Del 9 al 13 de febrer

Un Carnaval Hippie i un ball amb Band-Idos Perversions i Dj Office donen el tret de sortida a la festa divendres, a les 22.30 hores, a la Sala l’Amistat de Cadaqués. El Carnaval continuarà dissabte amb una passada nocturna des de l’entrada del poble fins al pavelló on hi haurà música de versions i la Dj Lia. Diumenge, s’ha previst un dinar popular al pavelló i ball amb la Gerunda i, l’endemà, el Carnaval infantil amb l’actuació dels Atrapasomnis.

CAPMANY

L’11 i el 13 de febrer

L’ESCALA

Del 10 al 12 de febrer

EL FAR

El 10 de febrer

El Carnaval arrenca amb una concentració de comparses a les 17.45 h a la zona esportiva. Per agafar forces, a les 18 h hi ha una xocolatada. La rua començarà un cop acabada la xocolatada a les 18.30 h. A les 19.30 h, al centre cívic es farà una passarel·la de disfresses amb premis a la més original en tres categories: individual, en parella i grupal (3 o més persones). A les 20.15 h, ball amb un discjòquei tancarà la festa.

LA JONQUERA

El 8 i l’11 de febrer

Després d’una rua de Carnaval a càrrec dels alumnes de l’escola, dijous, la festa es concentra en diumenge obrint-la amb una cercavila des de la plaça 1 d’Octubre fins a la Societat i amb l’animació de Gràfic. Davant l’edifici, Jordi Patxeco oferirà un espectacle que precedirà un dinar popular, gratuït pels disfressats, dins la Societat. A les 5 de la tarda, hi haurà ball amb la Mitjanit i, a la mitja part, concurs de disfresses.

LLANÇÀ

Del 9 a l’11 de febrer

LLERS

El 10 i l’11 de febrer

PAU

Del 10 al 12 de febrer

PERALADA

El 10 i 11 de febrer

Una cercavila amb els Tramuntakada el dissabte a les 5 de la tarda dona el tret de sortida al Carnaval de Peralada. A les 6, animació infantil al Centre Social, amb Coloraines Band. El diumenge, a les dues del migdia, Ranxo Popular, al centre social el preu és de dos euros per persona (cal portar plat i coberts). Els poden comprar presencialment al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec fins al 10 de febrer o fins a esgotar l’aforament.

ROSES

Del 8 al 12 de febrer

SANT PERE PESCADOR

El 10 i 11 de febrer

VILAMACOLUM

El 9 de febrer

Un any més Vilamacolum s'omplirà de festa amb el Carnaval. Començarà a les 8 del vespre, hora en què es concentraran les carrosses a la Sala Municipal. Tot seguit començarà la rua pels carrers del poble per tornar a la Sala, on hi haurà ball amb el grup Campikipugui. A la mitjanit se servirà brunyols i moscatell. També hi haurà servei de bar per sopar.