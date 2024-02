Cada any, una de les colles de Roses és seleccionada perquè esculli, entre els seus integrants, els Reis del Carnaval i ells representin l’esperit d’aquesta festa tan estimada pels rosincs. Enguany, la corona la lluiran «amb orgull» Anna Gómez i Juanjo Rodríguez, integrants dels Wendy’s, una colla nascuda de la fusió de dues colles fa quasi tres dècades. Tots dos es coneixen bé, ja que Anna Gómez va néixer el mateix dia que Rodríguez va anar-se’n a fer la mili. Un dels símbols dels Wendy’s, a banda del nom inspirat en una nina inflable d’un comiat de solter, és l’incombustible camió Ebro amb el qual desfilen cada any i que, segons Juanjo Rodríguez, ja era vell –tenia mig segle– quan el van transformar per primer cop.

Tant el Rei com la Reina asseguren que, per a ells, el Carnaval és la gran festa. «La portem a la sang des de ben petits», admet Rodríguez qui ja li ha transmès aquesta passió als seus fills. «La meva nena és carnavalera a tope», diu orgullós. Ell, també. No ho pot amagar. Allò que ho fa especial són, diu, «les hores que passes amb la colla». Aquest any, potser pel fet de ser els reis de la festa, seran cent quinze integrants. «Som una colla bastant familiar i qui vulgui venir, benvingut serà». Rodríguez reconeix que ells miren molt pels més petits, que estiguin a gust. No només dissenyen disfresses i carrosses molt treballades, a les quals els dediquen llargues hores i on els nens poden pujar, sinó que també donen xocolatada i llaminadures per la passada del dissabte, la qual cosa els fa molt atractius.

Juanjo Rodríguez, que té quaranta-set anys, explica que el títol li van oferir «perquè soc dels que va fundar la colla» i no va dubtar, tot i que li va caldre compaginar-ho amb la feina, ja que forma part de la Brigada Municipal que, aquests dies, multiplica les tasques. Qui sí que ho va fer va ser Anna Gómez qui, d’entrada, ho va refusar «perquè no m’agrada massa parlar en públic». «La meva mare, però, em va animar recordant-me que col·laboro molt amb la colla», reconeix. Val a dir que ella també havia estat reina del Carnaval fa anys i continua mantenint una gran implicació en l’elaboració de les disfresses, com també el seu home, Alfons Gómez, qui ho fa amb les carrosses. Ara, i després d’haver passat ja el tràmit de presentar-se en societat dissabte passat, la Reina encara manté els nervis a flor de pell. «Divendres, per a nosaltres, el Carnaval no comença, sinó que acaba, és la satisfacció de veure que hem arribat, molts cops acabem plorant», confessa Gómez.

Enguany es disfressen del mític personatge de la Reina de Cors d’Alícia en el país de les meravelles, una tria escollida democràticament. El repte, però, ha estat crear la perruca que lluiran. Partint de les idees d’Alfons Gómez, la seva filla i una altra integrant de la colla han treballat fins a fer un patró, a partir del seu disseny. L’esperança, ara, és que totes siguin igual. Ho constataran divendres a la nit.