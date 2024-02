El rellotge ja marca el compte enrere i, poques hores abans de donar el tret de sortida del Carnaval 2024, a Roses ja ho tenen tot a punt per viure, des d’aquest dijous, amb la benvinguda al Rei Carnestoltes i fins dilluns amb el seguici mortuori, la que tots senten com la veritable «festa major». Una festa enguany amb 4.128 inscrits, 47 carrosses i 60 comparses, que manté les tres passades habituals, l’arrossada popular i l’enterrament de la sardina, i que innova, tan sols, proposant un concert del grup de versions Band The Cool a la plaça Sant Pere, diumenge a la tarda. Aquest concert, que se suma als que en aquell mateix moment hi haurà a la plaça Frederic Rahola i a la zona del Port, respon, assenyala la regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, a una demanda feta pel Consell de Carnaval, integrat per quinze caps de colles, per «diversificar els diferents ambients i tornar a portar el Carnaval al bell mig del poble».

La regidora, que es confessa una rosinca «molt carnavalesca», reconeix que hi ha la voluntat d’anar introduint canvis en el Carnaval, però que caldrà esperar a l’any vinent. No seran grans canvis, però sí detalls que busquen millorar. En aquesta línia, la idea és recuperar, el 2025, el fil musical tot al llarg de l’avinguda Rhode mentre s’espera l’inici de les passades quan, aleshores, se substituirà per l’habitual música de les carrosses. Això, creu Ripoll, «farà més amena l’espera del públic» . Com cada any, de passades n’hi ha tres: la de divendres (9 del vespre), la de dissabte (4 de la tarda) i la de diumenge (12 del migdia). Malgrat que tradicionalment la passada de dissabte a la tarda era de caire infantil –enguany dels 4.128 inscrits, 453 són menors de 12 anys–, des de fa uns anys, els Reis Infantils –Mateo Pérez i Laura Bernal de la colla Pim Pam Pum– estan molt ben acompanyats, ja que quasi totes les comparses surten a desfilar al llarg de l’avinguda de Rhode. Els que tampoc faltaran seran els altres Reis del Carnaval: els adults Juanjo Rodríguez i Anna Gómez, de la colla Wendy’s, i Angelo Zurolo i Isabella Liger, els Reis de la gent gran.

Un dels aspectes vitals de la festa, en allò que treballen intensament els organitzadors, és mantenir la seguretat en tots els actes: des de les passades que apleguen milers de persones fins als diferents balls. Així, fa uns dies la regidora es va reunir amb representants dels Mossos d’Esquadra, Policia Local, Centre d’Atenció Primària i l’empresa de seguretat privada, per determinar les actuacions a realitzar. «Tots van coincidir que el fet d’haver tancat el port va ser un encert, ja que ha permès evitar moltes coses», comenta Sílvia Ripoll, qui no amaga que el bon moment que viu el Carnaval de Roses «és fruit de molts anys de treball i, sobretot, de la conscienciació que fan els caps de colla». La regidora rememora les intenses campanyes de sensibilització als alumnes dels instituts rosincs que es van impulsar fa uns anys. A parer seu, «sempre s’haurien de fer, ja que la memòria és curta». També, matisa, cal tenir en compte que «el risc zero no existeix».

Música i ball: dotze concerts en quatre escenaris

El Carnaval és sinònim de gresca i aquesta arriba sempre amb la música. D’això no en faltarà aquests quatre dies de Carnaval a Roses. Fins a dotze concerts o balls s’han programat en quatre espais diferents: l’envelat de la plaça Frederic Rahola, la pista annexa al pavelló municipal d’esports, la SUF i la plaça Sant Pere, que aquest any se suma a la festa. Hi haurà, a més, música per a tots els paladars: des d’orquestres com la Mitjanit o la Selvatana, fins a grups de versions com Banda Neon o Nou Màgics fins a Dj que acabaran de posar la cirereta d’unes nits màgiques.