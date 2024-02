L’Armentera ja ho té tot a punt per gaudir, entre el 10 i l’11 de febrer, de la tradicional festa de Carnaval, un sarau que enguany incorpora diverses novetats. Una d’elles és la recuperació d’una activitat que s’havia celebrat fa una colla d’anys, però que amb el pas del temps s’havia perdut. Es tracta de la desfilada infantil de disfresses, «un clàssic que molta gent recorda amb especial il·lusió, sobretot els que de petits l’havíem viscut. Per això l’hem volgut ‘rescatar’», explica la regidora de Cultura, Elvira Fàbrega. L’acte tindrà lloc el dissabte 10 a la Sala Nova, a 2/4 de 5 de la tarda, i disposarà del servei de bar de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Fluvianets. Un cop finalitzi la desfilada, es comptarà amb l’animació infantil d’En Patxeco i la Colla.

Alhora, una altra de les novetats del Carnaval de l’Armentera d’enguany és la reestrena dels dos capgrossos del poble: el Punki i el Carabassó. «Van ser construïts pel casal Jove del poble i feia anys que no sortien. Ara, però, els hem tret la pols i podran desfilar novament», diu Fàbrega. Les dues figures encapçalaran la rua del diumenge 11 de febrer, que començarà a les 12 del migdia a la plaça Catalunya, i comptarà amb l’acompanyament de Tramuntakada. La cercavila finalitzarà a la Pista, on tindrà lloc l’acte més tradicional del Carnaval armenterenc: «La Sopa», un dinar popular on, contradictòriament, no es reparteix sopa sinó arròs.

Un acte amb història

«La Sopa» és un acte amb molta història; té segles d’antiguitat. És hereu d’un antic costum on s’oferia menjar als pobres, sobretot sopa —d’aquí ve el nom— feta a partir dels productes que donaven els armenterencs. Amb el pas dels anys, però, s’ha convertit en una festa popular on tothom és convidat. És una gran arrossada que es comença a preparar a l’escorxador municipal el dissabte, a partir de les 3 de la tarda, netejant el peix i la carn i preparant tots els condiments per al diumenge.

Enguany, «La Sopa» preveu reunir entre 1.300 i 1.400 persones, assistents que podran gaudir d’una altra de les novetats del Carnaval 2024: un concert de música en directe. Anirà a càrrec d’Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, que amenitzaran la vetllada amb versions de cançons de sempre. L’acte comptarà, novament, amb el servei a càrrec de l’AFA.

Cal destacar que l’arròs que es repartirà durant «La Sopa» serà cuinat, com és tradició, per una colla de voluntaris. Des del consistori s’agraeix la ingent feina dels «cuiners» de la festa. «La seva tasca és clau. Gràcies a la seva dedicació podem gaudir d’un àpat deliciós. És molta feina, i a més ho fan amb molta estima i de forma desinteressada, la qual cosa els hi agraïm profundament», afirma Fàbrega. Com a reconeixement, aquest any l’Ajuntament ha regalat davantals personalitzats als voluntaris.

La regidora Elvira Fàbrega també agraeix la implicació de tot el poble al Carnaval. «Venim d’una dinàmica molt bona i la volem mantenir. Moltes persones es bolquen a la festa i això crea cohesió de poble», remarca. Alhora, Fàbrega recorda que el de l’Armentera «és un carnaval obert a tothom». «Animem a tothom a gaudir més que mai del Carnaval al nostre municipi. Rebrem a tothom amb els braços oberts», conclou.