El Carnaval de Llançà tornarà a omplir els carrers amb tres dies de gresca al carrer, del 9 a l’11 de febrer amb una novetat destacada, ja que per escalfar motors divendres hi haurà la primera festa nocturna per gaudir de la disbauxa com mai. «Hem pres la decisió a petició de les mateixes colles de carnaval», explica l’alcaldessa Núria Escarpanter. El Carnaval de Llançà té característiques especials: «Reuneix gent amb moltes ganes de passar-s’ho bé, potser ja no s’inverteix tant de temps en la confecció de la disfressa, que també hi ha gent que ho fa, però el més important és que els participants prioritzen les ganes de divertir-se i passar-ho bé durant la festa».

Enguany, el Carnaval conserva els actes que es fan sempre i s’engegarà, com ja és habitual, el divendres amb la rua infantil ambientada en el centenari Disney, a càrrec un any més dels alumnes de l’escola Pompeu Fabra i els infants de la Llar d’infants Municipal el Patinet. Serà a les tres de la tarda quan recorreran el Carrer 8 de març acompanyats de música. La nit de divendres arrenca la festa a partir de les onze a l’envelat amb els DJ’s Víctor Mata i Ruben Rider. «És una prova i veurem com anirà». Cal destacar que no hi haurà rua aquest dia, perquè es mantindrà de manera tradicional només el dissabte, a la tarda, per als infants i, a la nit, per als adults i tant l’una com l’altra acabaran a l’envelat de Les Esplanes.

Tres dies de programació

Un cop passada la festa del divendres, el Carnaval continua dissabte amb la rua infantil a partir de les tres de la tarda, fins a l’envelat on s’aturarà la festa i començarà l’animació musical amb el grup Heavy per xics, a les sis de la tarda. La rua d’adults serà a partir de les deu de la nit quan es faci la concentració de carrosses al pàrquing del Passeig Marítim. El trajecte serà el mateix que l’infantil. També hi haurà l’actuació del grup de música Els Pelukas i, tot seguit, música Dj a la una de la matinada a l’Envelat de les Esplanes novament.

Continuant amb la tradició del Carnaval, no faltarà el diumenge el Ranxo Popular, a les dues de la tarda. La colla del Ranxo amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llançà oferirà un àpat conjunt amb un estofat de vedella, pa i vi, i es farà al mateix envelat. La venda de tiquets és a la Casa de Cultura fins al 8 de febrer i tindran un preu popular de tres euros per persona. Després hi haurà ball amb el grup Sarhazan a les quatre de la tarda a l’envelat, per tancar els tres dies que dura la gresca al poble.

Més d’una vintena de carrosses, a banda de les nombroses colles que hi participen donaran color a una festa que aplega tota la gent dels municipis de la Mar d’Amunt. També la gent gran del municipi se suma a la festa i un any més, per Carnaval, faran la seva particular a Can Marly, espai on tenen la residència.

Festa segura

Un dels objectius importants del Carnaval, a Llançà, és que el públic pugui gaudir d’una festa amb seguretat. «Com a ajuntament, apostem molt perquè sigui una festa segura i això ho aconseguim, a banda de la presència de la Policia Local i Mossos d’Esquadra, amb la contractació de seguretat privada. Des del govern municipal, creuen fermament que és la manera d’extremar la vigilància perquè tothom pugui gaudir sense preocupacions de la festa i amb seny.

Un any més, la festa comptarà amb el punt lila com a espais d’informació, identificació, visualització i actuació contra les violències masclistes que pateixen dones i col·lectius LGTBI en els espais d’oci. El punt lila ja és un espai habitual a les festes majors que celebra el municipi i està present sempre per Carnaval.