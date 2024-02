Sempre s’ha dit que per Carnaval tot s’hi val i l’Escala ha triat un personatge emblemàtic de la vila, però poc convencional, com a protagonista del seu cartell, la famosa tonyina Trini. Sobre un fons blau, un pallasso i una cua de tonyina, que relaciona les disfresses amb el peix.

L’autora és la dissenyadora empordanesa Roser Bona. «Com a element destacat del municipi, tenim un visitant que és la tonyina i hem volgut fer una paròdia», va explicar en la presentació del cartell i el programa d’actes del Carnaval 2024.

Programació

Pel que fa a la programació, es manté el gruix dels actes d’anys anteriors. El Carnaval comença el dissabte deu de febrer a les quatre de la tarda amb la cercavila infantil que passa pels carrers Enric Serra, del Mar, del Port i l’avinguda Ave Maria fins a la plaça de les Escoles. A dos quarts de cinc, hi haurà una xocolatada popular a la mateixa plaça i a les cinc, a la Sala Polivalent Municipal, hi haurà el Ball Infantil de Disfresses amenitzat pels Atrapasomnis. Per als més grans, a mitjanit, ball de disfresses amb l’Orquestra Maribel i després sessió amb el Dj Dudux.

El diumenge dia onze, la festa comença a les onze del matí amb la gran Rua de Carnaval, que transcorre per l’avinguda Girona, avinguda Ave Maria, passeig Lluís Albert, Port d’en Perris, la Punta, La Platja i carrer Enric Serra. A les dues del migdia, tindrà lloc el dinar de colles de Carnaval a la Sala Polivalent Municipal i, tot seguit, ball de disfresses a càrrec del grup Stop 80.

La festa acaba el dilluns dotze de febrer. A la una del migdia, es reuniran per fer el dinar de germanor a la Sala Polivalent Municipal. «Qui vulgui que se’l porti», i, per assistir-hi, cal apuntar-se al dinar a la barra de la Sala Polivalent durant els balls de Carnaval del dissabte i diumenge i el preu de la cadira són tres euros. Després, a les tres de la tarda, jocs musicals i ball amb Dj Sons. Aleshores es donaran a conèixer els guanyadors de les diferents categories del concurs, millor comparsa i millor carrossa.