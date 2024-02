Amb 16 colles inscrites, 13 comparses i carrosses, i 3 comparses; que sumen uns 1.100 participants torna el Carnaval familiar de l’Escala, del dissabte 10 fins al dilluns 12 de febrer. La programació segueix la mateixa línia que els altres anys, «hem vist que funciona molt bé i volem que continuï així», declara Cristina Viegas, regidora de Joventut, Festes i Entitats.

Com a novetat, el jurat que puntua en el concurs de carrosses i comparses, que organitza la Comissió de Carnaval la Farandola, no estarà en una ubicació concreta, sinó que anirà observant, des de diversos punts estratègics, la rua. «D’aquesta manera, s’evitarà que interfereixi en la dinàmica de la cercavila i en el seu ritme», explica Viegas. I afegeix que, «en les anteriors edicions, el jurat estava en un punt concret i tornem al que s’havia fet anys enrere».

El Carnaval de l’Escala és conegut per ser una celebració familiar, ja que hi ha moltes activitats, perquè puguin gaudir grans i petits. El dia més enfocat a la mainada és el dissabte, 10 de febrer. S’inicia a les quatre de la tarda amb una cercavila infantil, a càrrec de Batuskids, pel centre de la vila fins a la plaça de les Escoles. Allà hi ha una xocolatada popular i a les 5 de la tarda, a la sala polivalent, hi ha un ball i un espectacle infantil de disfresses amb el grup Atrapasomnis. Però la festa no acaba aquí, ja que a les 12 de la nit hi ha el ball de disfresses per als més grans, amenitzat per l’orquestra Maribel i dj Dudux.

Dinamitzar el comerç

Tal com explica Viegas, el Carnestoltes és una de les festes més populars i que atrau més gent de la comarca, de la província i també de Barcelona i França. Per aquest motiu, el 2013, l’Ajuntament va incloure aquest esdeveniment dins del seu programa de festes culturals com a celebració estratègica, ja que aquest inclou aquelles que per les seves característiques, popularitat i particularitats són d’interès general per al municipi. «Cada vegada organitzem més festes al llarg de l’any, però aquest és un pol d’atracció turístic que d’alguna manera dinamitza el comerç local en temporada baixa turística».

Carnaval d’estiu

Aquest va sorgir el 2022 a causa de les restriccions per la pandèmia quan les diferents colles locals i l’Ajuntament de l’Escala van decidir ajornar la celebració fins al mes de juny perquè fos el més segur possible. I va tenir tant èxit que ja es va repetir el 2023 i continuarà aquest any.