El ple extraordinari de l'Ajuntament de l'Escala celebrat aquest dijous, ha servit per a la presa de possessió com a nova regidora de Cristina Viegas (Candidatura de Progrés), en substitució de Víctor Puga, que va deixar el càrrec en la darrera sessió abans de ser substituït per Josep Bofill. En aquest ple també s'ha aprovat el nou cartipàs municipal, amb pocs canvis en la distribució de les regidories.

La majoria de regidories es mantenen com estaven. Josep Bofill assumeix la regidoria de Règim Intern i deixa Habitatge a Marc Frigola, que al mateix temps passa Ocupació a la nova regidora, Cristina Viegas. D'altra banda, Marta Rodeja assumeix la primera tinencia d'alcaldia (no hi haurà una segona tinencia d'alcaldia com fins ara) i suma Hisenda a les seves atribucions. Així, les diferents àrees i regidories queden de la següent manera: ÀREA D’ALCALDIA -Josep Bofill i Testart, Regidor d’Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Medi Ambient i de Règim Intern ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I CULTURAL - Coordinadora: Marta Rodeja i Coloma -Marta Rodeja i Coloma, Regidora d’Hisenda, Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves Tecnologies -Rafel Lopez i Vacas, Regidor de Promoció i Acció Cultural -Martí Guinart i López, Regidor de Patrimoni Històric i Cultural ÀREA DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT - Coordinador: Josep Bofill i Testart -Robert Figueras i Sala, Regidor de Serveis i Seguretat ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES -Ramona Viella i Bosch, Regidora d’Atenció a les Persones -Marc Frigola i Mancilla, Regidor d’Habitatge -Cristina Viegas i Mancilla, Regidora d’Ocupació EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS -Maite Cortés Molina, Regidora d’Educació -Marc Frigola i Mancilla, Regidor de Joventut -Boran Minic, Regidor d’Esports i Salut