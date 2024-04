Viatge llampec de Victoria Beckham a la Costa Brava

La cantant Victoria Beckham va ser el dia de Sant Jordi a les comarques gironines. Concretament, l'exSpice Girl va ser durant unes hores en una exclusiva casa de luxe de Begur per presentar davant d'un reduït i selecte grup de convidats la nova col·lecció de roba de la firma catalana Mango, de la qual és la cara visible. Va ser un viatge llampec, ja que la cantant va aterrar en un jet privat a l'aeroport de Girona al voltant de les 2 de la tarda i tot seguit es va traslladar a un dels millors xalets de Begur on es va portar a terme la festa. Beckham no va ser l'única cara famosa de l'acte. També hi va ser presents altres models com Blanca Miró, Mia Regan i Emily Ratajkowski o l'experta en moda Tamu McPherson. Algunes fonts apuntaven que l'àpat que es va servir durant l'esdeveniment va anar a càrrec dels germans Roca.

Alguns dels assistents van explicar que la Spice "pija" anava radiant vestint pantalons i americana blanca, però que va cridar especialment l'atenció perque caminava ajudada per unes crosses. La jornada a les comarques gironines va acabar allotjant-se a l'exclusiu hotel de 5 estrelles, Mas de Torrent, abans de prendre el viatge de tornada cap a Anglaterra.