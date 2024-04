Els plans que no et pots perdre el cap de setmana del 27 i 28 d'abril a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats: les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, la 19a edició de la Marató d’Empúries, la Festa de Primavera de Camallera... Us proposem els millors plans per aquest dissabte i diumenge a la comarca.

Aquest dissabte es dona el tret oficial de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres amb un munt d'activitats: el pregó, el ball de gegants, la nova Nit del Foc, el tradicional concurs d'allioli... Un llarg reguitzell d'actes per a totes les edats i tots els gustos. Els podeu consultar aquí .

Aquest cap de setmana, l’Escala acollirà la 19a edició de la Marató d’Empúries. El dissabte 27, l’esdeveniment escalfarà motors amb les curses infantils (16 h), d’entre 400 i 2.000 metres per a nens d’entre 3 i 12 anys; i el circuit de 5 km (17 h). I el diumenge dia 28, a partir de les 8.30 h, serà el plat fort: la marató, de 42 km; la mitja marató, de 21 km, i la cursa de 10 km. Més informació aquí.

Festa de Primavera de Camallera

Quan? Dissabte 27 i diumenge 28 d'abril

Dissabte 27 i diumenge 28 d'abril On? Al pavelló poliesportiu

Amb l’arribada del bon temps, arriba, també, la Festa de Primavera de Camallera, que cada any se celebra per aquestes dates en honor a Sant Marc. La festa tindrà lloc els dies 27 i 28 d’abril, al pavelló poliesportiu. Destaquen actes com la nit jove, amb el popular grup de versions Somboits, que oferirà ball i diversió fins que el cos aguanti. A qui encara li quedin forces, el DJ Txeco acabarà d'arrodonir la nit. Més informació aquí.