Camallera torna a acollir la Festa de Primavera aquest cap de setmana

Amb l’arribada del bon temps, arriba, també, la Festa de Primavera de Camallera, que cada any se celebra per aquestes dates en honor a Sant Marc. Aquesta festa tindrà lloc el pròxim cap de setmana, els dies 27 i 28 d’abril, al pavelló poliesportiu.

«Per a elaborar el programa d’aquesta festa major, s’ha pensat en tots els segments de població, tenint en compte les preferències de totes les franges d’edat, des dels més menuts fins als més grans. En aquesta festa, tothom hi pot trobar el seu espai», explica l’alcalde de Saus, Camallera i Llampaies, Esteve Gironès.

El dissabte 27 d’abril està pensat per als infants i els joves, atès que, de les onze del matí a les sis de la tarda, podran divertir-se amb els inflables, els multijocs tàctils, el llit elàstic i el circuit de vehicles elèctrics. A dos quarts de cinc de la tarda, es podrà veure el partit de futbol de l’equip femení del Camallera, que s’enfronta al Montagut, i ja per acabar la tarda, a les sis, gaudiran de l’espectacle de màgia infantil que oferirà l’il·lusionista Èric Ramírez.

A la nit, es podrà sopar i agafar forces amb les food trucks per, seguidament, a dos quarts d’onze, gaudir del concert de música folk tradicional i catalana amb les empordaneses Voralaigua. A les dotze de la nit, arrencarà la nit jove, amb el popular grup de versions Somboits, que oferirà ball i diversió fins que el cos aguanti. A qui encara li quedin forces, el DJ Txeco acabarà de rematar la nit.

El diumenge al matí, continuaran els actes amb la celebració de la missa de festa major, a les onze del matí, mentre que, a la tarda, a partir de les cinc, es podrà gaudir, de nou, d’una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles, on s’interpretaran les populars sardanes Camallera i La Sardana d’en Roca, molt representatives del municipi altempordanès. Ja per acabar la Festa de Primavera de Camallera, a les set de la tarda, el grup Sharazan oferirà una bona sessió de concert i ball que servirà per cloure la festa.