Enxampen a Empuriabrava un fugitiu internacional que tenia una ordre europea de detenció

La Policia Nacional ha detingut a Empuriabrava un fugitiu internacional perillós que tenia una ordre europea d'arrest per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. La investigació va començar al febrer després de rebre una reclamació judicial per part de les autoritats franceses, que sospitaven que podria estar vivint aquí. Els agents el van localitzar al municipi i van crear un equip de treball multidisciplinar amb diferents unitats de Policia Judicial, integrats per agents de Figueres, Girona, l'oficina SIRENE i el grup de localització de fugitius de la UDYCO.

La policia va aconseguir arrestar-lo i el va posar a disposició de l'autoritat judicial, que va dictar el seu ingrés a presó a l'espera de l'autorització d'extradició a França.