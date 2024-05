«Tot i l’augment d’infeccions de transmissió sexual, la sida s’ha invisibilitzat»

L’any 1981 Marina Geli volia ser internista, però l’aparició de la sida va canviar la seva vida i es va dedicar a les malalties infeccioses.

Quina radiografia recorda d’aquell moment?

El llarg franquisme va afectar-nos molt. Dels anys 81 a 84, en plena pandèmia el consum d’heroïna punxada tenia un alt impacte a les comarques gironines i a l’Alt Empordà per part de tota una generació. La sida va aparèixer i amb ella l’estigma, desconeixíem totalment que era. Un terç dels penitenciaris estaven infectats, ens vam barallar per la metadona, per l’ús del preservatiu amb el Col·legi de farmacèutics perquè només un 30% en la primera ronda volien tenir màquina expenedora; sol·licitàvem xeringues i espais segurs: tot això eren demandes que fèiem a una administració d’una democràcia recent.

Ara hi ha un repunt de casos?

No hi ha un repunt, però sí un augment d’infeccions de transmissió sexual, per la qual cosa és necessari estar alerta. Actualment, hi ha 469 casos nous d’infectats en tota Catalunya i un deu per cent a la regió sanitària.

Vivim ara d’esquena a aquesta realitat?

Hem invisibilitzat la malaltia, tot i que l’última Marató va estar dedicada a les malalties infeccioses sexuals, de la sida gairebé no se’n va parlar. Ara no hi ha por al contagi a l’haver-se convertit en una malaltia cronificada per al portador, es minimitza. Tenim 33.000 persones que viuen amb el VIH a Catalunya, però la seva càrrega viral, en el 98% és molt baixa. Amb els anys s’han fet les coses bé, però continua existint. També tenim una pandèmia de cocaïna, però se’n parla poc, continua havent-hi homofòbia, prostitució, moltes dones consumidores, malalts, així i tot ara aquests temes han quedat molt invisibilitats.