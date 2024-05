El Banc Sabadell rebutja l'oferta d'absorció del BBVA perquè "infravalora significativament" l'entitat

El Consell d'Administració del Banc Sabadell ha rebutjat l'oferta d'absorció del BBVA perquè, al seu parer, "infravalora significativament" el seu projecte i les perspectives de creixement com a entitat independent, segons afirma a la nota que ha fet arribar a la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV). El Consell confia "plenament" en l'estratègia de creixement de l'entitat financera catalana i en els seus objectius financers, i considera que com a entitat independent generarà més valor per als accionistes. Alhora adverteix que la caiguda "significativa" i la "volatilitat" del preu de l'acció del BBVA arran de l'anunci de la intenció d'absorbir el Sabadell "genera una incertesa addicional sobre el valor de la proposta".

Després d'analitzar "en detall" la proposta del BBVA, el Consell d'Administració de Banc Sabadell ha arribat a la conclusió que "no satisfà" l'interès ni de l'entitat catalana ni dels seus accionistes, per la qual cosa l'ha rebutjat.

Finalment, i com a "part del comprimís ferm amb la creació de valor per a l'accionista", el Consell reitera el compromís de distribuir "de manera recurrent" qualsevol excés de capital per sobre del 13% de la ratio CET 1 pro forma Basilea IV, un excés que calcula en 2.400 milions d'euros per als exercicis 2024 i 2025.

Com a part de la proposta, el BBVA ofereix una acció de nova emissió del banc per 4,83 de les del Banc Sabadell si tira endavant la fusió entre les dues entitats, el que suposaria una prima del 30% respecte al valor de tancament del 29 d'abril.

El BBVA també ofereix al banc català tres seients al seu consell d'administració -un d'ells amb la vicepresidència- i proposa tenir una doble seu corporativa, mantenint la seu de Sant Cugat i el "compromís total amb Catalunya". El banc diu que mantindria la marca Sabadell amb la del BBVA a les zones on pugui tenir "un interès comercial rellevant".

Foment, a favor

De la seva banda, Foment del Treball, que celebra avui l'assemblea general, ha donat suport a la decisió presa pel banc català.

CCOO, expectant

Pel que fa al sindicat CCOO, en un comunicat ha indicat que davant d'aquest "nou gir dels esdeveniments" continuarà "a l'expectativa" de quin serà el desenllaç final, "a l'espera de conèixer els pròxims moviments de BBVA".

L'anunci fa "imprescindible", opina el sindicat, "continuar vigilants per defensar els interessos de les plantilles", que enumera en garanties de feina per donar estabilitat als treballadors, preservació i millora de les condicions salarials i laborals i un projecte d'empresa amb viabilitat futura.

També reclama "tancar ja el conveni col·lectiu" per recuperar, entre d'altres, el poder adquisitiu. "No sabem si aquesta nota és un punt final o un punt i seguit, però des de CCOO exigim treballar sense incerteses, per la qual cosa vigilarem detingudament qualsevol moviment en ambdues entitats".