El BBVA confirma contactes per una fusió amb el Banc Sabadell

El BBVA ha reconegut aquest dimarts que estudia una fusió amb el Banc Sabadell, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En aquest sentit, l'entitat basca explica que ha traslladat interès al president del consell d'administració del Banc Sabadell per "iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre ambdues entitats". A més, el BBVA explica que ha nomenat assessors per tal d'estudiar l'operació. Els dos bancs ja van estudiar una fusió el 2020 però les negociacions es van acabar trencant. A les dues del migdia, les accions del Banc Sabadell pugen un 6,22%, fins als 1,84 euros mentre que les del BBVA cauen un 5,09%, fins als 10,3 euros.