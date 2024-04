Vint artistes esfullen la seva obra a Roses per connectar amb l’essència

«Empordoneses sempre s’ha compromès amb els llenguatges plurals i la creació contemporània», recorda la seva impulsora, l’artista Pilar Farrés. Amb aquesta base, i després de rebre una proposta de l’Ajuntament de Roses per preparar una nova exposició per Ca l’Anita, va connectar immediatament amb uns projectes col·lectius anteriors i virtuals, lligats a Sant Jordi, de Jaume Geli: 23 espines (2020), Vers la prosa (2021), Canvio drac analfabet per rosa inodora (2022) i Sang, tinta, saba (2023). Amb ell, ara, Farrés comparteix el comissariat d’Esfullar roses, una mostra física que estén les mans a una vintena de creadors que «esfullen les obres de pètals esteticistes per fer trontollar la part més interna de la creativitat». Bona part d’ells aprofiten l’ocasió per presentar peces que connecten amb els orígens i així copsar-ne «la maduresa i l’essència».

Els artistes presents a la inauguració. / Arturo López

Els artistes que hi participen són: Anna Bahí, Anna Agustí, Hontangas, Tatiana Blanqué, Cia. El Paller (Emma Teixidor i Dolo Yglesias), Joanic, Marta Darder, Marta Darnés, Andrea Ferrés, Dolors García, Jordi Gich, Paki Goikoechea, Manel Gràvalos, Patricia Maseda, Fiona Morrison, David Martínez, Núria Surribas, Torrent Pagès, Petra Vlasman, Michelle Wilson, Pilar Farrés i Jaume Geli. Cadascuna de les peces va acompanyada d’una altra peça, en aquest cas, escrita, fruit del que li ha suggerit en contemplar-la al mateix Jaume Geli. Tots els escrits es projecten a la sala i també es reprodueixen en el catàleg que s’ha editat. D’entre totes les peces, Pilar Farrés en destaca una en concret, la de Marta Darder, Cançó dels nusos, per a n’Ester Xargay, una poesia visual creada amb tres fotografies impreses en paper vegetal i agulles de cap, a partir d’unes roses preservades i manipulades, que homenatja Xargay, qui va morir recentment.

Marta Darder recorda Ester Xargay. / Arturo López

Aquesta exposició, que es pot admirar fins al 28 d’abril, inclou un parell de visites guiades, la darrera el divendres 26 d’abril, també a les set de la tarda, en aquesta ocasió, amb una lectura de textos a càrrec de Jaume Geli i Marta Darnés. D’altra banda, també se n’oferiran als participants dels clubs de lectura de la biblioteca de Roses i als alumnes del servei de català.