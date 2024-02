Tot just acabada la festa major de Santa Àgata, Capmany ja ho té tot a punt per a celebrar la seva doble jornada de Carnaval amb la cercavila del diumenge 11 de febrer i la gran festa del Ranxo, degà de Catalunya, el dimarts 13. Malgrat aquesta data que per als supersticiosos porta malastrugança, a la capital del vi de l’Albera han netejat les vuit peroles que serviran per a cuinar l’àpat popular de cada any.

«Les tradicions s’han de mantenir i aquesta està molt arrelada al poble», diu Xavier Rodà, president de la comissió que organitza les activitats. Aquest diumenge hi haurà la passada de disfressats pels carrers del poble, la finalitat de la qual és recollir la quantitat més gran de productes possibles per al ranxo. La trobada té caire festiu, i per això, «per engrescar els assistents, comencem amb un esmorzar a la plaça Major», explica Rodà. Després de la cercavila, es farà una arrossada popular al Sindicat. Per participar-hi, caldrà pagar 15 euros (10 els menors de 12 anys). Els beneficis estan destinats a l’Associació del Ranxo, l’ADF de Capmany i l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola els Dòlmens. El dia principal serà el dimarts següent, amb la reunió de cuiners que encapçalen Enriqueta Salas i Joan Aguilera. Elaboraran el ranxo durant tot el dia, amb una arrossada per dinar. L’ambient previ al repartiment de l’àpat popular començarà a dos quarts de sis de la tarda, animat pels Grallers d’Espolla i la cobla Foment del Montgrí. A les set, tothom haurà de tenir el plat a punt. El ball de disfresses li donarà continuïtat. Xavier Rodà agafa el relleu de Climent Llosa Xavier Rodà ha agafat el relleu a Climent Llosa al capdavant de l’Associació del Ranxo. Llosa hi estava implicat des de 1954 i, al seu torn, va rellevar Robert Canta, conegut com a Berto Maset. Rodà agraeix «els molts anys de dedicació d’en Climent al Carnaval i el ranxo». Precisament va ser Llosa, cronista del poble, qui va descobrir una acta notarial d’arrendament del 23 de juliol de l’any 1763, el document més antic que es coneix al país sobre un Carnaval amb ranxo. Capmany és un dels membres actius de la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info