La «Sopa» de Sant Pere Pescador és una experiència cultural i gastronòmica que «per entendre-la s’ha de viure en primera persona», explica Violant Vila, membre de l’associació Pencaires de Sant Pere Pescador. Grup que organitza l’Arrossada Popular de Carnaval.

Sens dubte aquest és l’acte de carnestoltes més multitudinari de la vila, que sol aplegar unes 2.500 persones cada any al Parc del Riu. Enguany el diumenge 11 de febrer al migdia serà quan la feina feta per l’associació els últims tres mesos vegi la llum.

La tradició de la «Sopa»data de principis de segle XX. I ha arribat fins aquí perquè, per una banda, hi ha una associació que organitza l’esdeveniment i per l’altre, hi ha tota una colla de gent del poble i de fora que ajuda a dur a terme l’arrossada. La preparació del menjar ja comença el dissabte on es neteja la sèpia, es tallen les verdures, es bull el musclo, etc., i el diumenge es fa la cocció i es necessita molta gent per remena l’arròs de les 10 paelles.

Treball col·laboratiu

«La sort és que hi ha molta gent que ens ajuda i col·labora. Sense ells no podríem fer tot això perquè són moltes coses. Per exemple, per poder cuinar necessites que t’ajudin a portar les palles a lloc i les mànegues d’aigua», destaquen els Pencaires. A més, a l’arrossada hi van molts santperencs, però també dels pobles propers, «cada any venen set o vuit caravanes des de França expressament per l’arrossada» i afegeixen que «fins i tot una persona de Martorell ens ha escrit perquè fa dos anys que ve i no volia faltar. Això et motiva per seguir perquè veus que el que fas es valora», destaquen des de l’Associació.

Per finançar tot això, el que fan els Pencaires és vendre números per a una rifa, ja que en ser una arrossada popular aquesta no es paga. També hi ha molta gent que col·labora donant productes: la cooperativa de Sant Pere proporciona les pomes que es donen de postres, també un veí els regala litres de vi, l’Anxova milionària els regala dècims de loteria pel sorteig, entre altres. «Tots ells ens ajuden perquè l’Associació pugui continuar i els estem molt agraïts», subratllen els Pencaires.