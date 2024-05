El Triumvirat omple l’Escala de múltiples activitats el cap de setmana

La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani, un any més, va omplir d’activitats i de gent el nucli antic de l’Escala i el recinte del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. El dissabte, la major part de les activitats van tenir lloc a Empúries, amb visites romanes, tallers d’oficis i artesans romans, així com exhibicions de tàctica militar romana. A més, el MAC-Empúries va oferir una visita a l’audiovisual del criptopòrtic de la Domus dels Mosaics i l'estrena i bateig del nou gegant de la Colla Gegantera Emporion. Aquesta darrera, una colla de nova creació, va introduir una novetat gastronòmica en aquesta edició: la recuperació del sopar romà, que es va realitzar dissabte a la nit a la plaça Víctor Català. Entre les propostes gastronòmiques, hi va haver un taller familiar sobre el Garum, un condiment utilitzat a l’època romana per a plats de peix, carn, verdures i altres plats, dirigit per Kuanum, divulgadors culturals i especialistes en arqueoastronomia.

Al nucli antic, el dissabte es va dur a terme un taller per a nens sobre «els dolços del passat» i un altre per a adults, «tastem el passat». Totes aquestes activitats gastronòmiques es van fer en col·laboració amb Aion Culinary.

Una de les activitats més destacades que es van fer ahir al matí va ser l’experiència gastronòmica «El peix blau cap a mar», que es va tractar d’una conferència amb 2 degustacions de peix blau, acompanyades d’una degustació de 3 vins elaborats amb recipients especials que va permetre als visitants entendre la conservació del vi al llarg de la història, connectant-lo amb la narrativa del consum de peix al llarg del temps, a càrrec de La Gastronòmica i Cristina Caparros, una dona que prové d’una família pescadora del barri de la Barceloneta de Barcelona i armadora des dels 19 anys.