Àngel Hernández, Víctor Garcia, Aleix Díaz i Juan Recio són de Figueres i tenen entre 24 i 25 anys i són amics des de petits. Els coneixien com Los Truchillas. Així que, quan van decidir crear, ara fa tres anys, una colla de Carnaval no van dubtar a perpetuar el nom que sempre els ha identificat. Van començar amb noranta participants, l’any passat van ser-ne cent seixanta i enguany superaran tots els rècords arribant a ser dos-cents seixanta. Tots joves d’entre 18 i 40 anys, a excepció de set menors. Seran la colla més nombrosa que desfilarà pel Carnaval de Roses i una de les més joves. Això no els espanta, tot i que Hernández té molt clar que s’han de seguir les normes: «Deixem molta llibertat, però no admetem cap baralla o ximpleria».

El vincle amb Roses ve de més lluny. Primer anaven sense colla i, fa sis anys, van entrar a formar part de Los Regateros a través d’amics que jugaven amb ells al futbol al Marca de l’Ham. «Amb la covid, es van posar moltes limitacions i van reduir el nombre de participants», explica Hernández. Ells, que eren dels últims a arribar, van ser dels primers a haver de marxar. «Ens agradava molt el Carnaval, érem majors d’edat, teníem cotxe, ho podíem preparar tot i ens vam llançar a fer una carrossa», rememora. Estar vinculats a oficis del món de la construcció els donava l’habilitat suficient per fer una carrossa de zero. «Era una de petita que vam aconseguir d’una colla que la canviava i vam fer el disseny entre tots», explica. Aquell any, que es van disfressar de Batman, van ser noranta persones i tot «va anar molt bé». I és que «tots els diners que obtenim del Carnaval, ens els gastem tots, no ens falta de res».

Això, segurament, va ser un bon reclam i, l’any passat, ja van créixer en components. També van decidir vendre la carrossa, que els quedava massa petita, a una colla que l’havia perdut, en l’incendi del magatzem rosinc. També van apostar per adquirir un tràiler de camió molt més gran, de dotze metres, al ferroveller de Llers i «amb una grua ens el vam dur a Vila-sacra». Allà tenen la nau on resta custodiat tot l’any, amb la complicitat del propietari, i, els mesos previs al Carnaval, comencen a treballar-la amb la sort que, en aquell espai, disposen de llum i aigua. L’any passat, explica Hernández, «va ser el pitjor, perquè vam haver de reformar-lo de zero, va caldre buidar-lo i quedar-nos només amb la plataforma pelada». El cap de colla explica que «vam fer un apartament, amb altell i tot». Per finançar la reforma, els caps de colla van avançar els diners «amb tota la il·lusió, perquè tothom estigués content». Va caldre, a més, dedicar-li moltes hores de treball: «La vam partir en dues parts, fent l’accés per darrere on hi ha la zona de ball i una part dedicat als «cambrers» –amics voluntaris– on hi ha el magatzem amb el menjar i la beguda». L’any passat eren quatre cambrers i els quatre caps de colla. Enguany, com que la colla ha crescut, seran fins a set cambrers i ells per servir a tothom. Fins que la passada no es conclou i arriba al Port, zona destinada a les carrosses, ningú tasta res. «Són normes de l’Ajuntament, però ja ens està bé. Entenem que no és una bona imatge la de gent bevent o amb un got a la mà». Poder-se instal·lar al Port, una àrea on només tenen accés les colles, és, diu Hernández, un encert, ja que tothom que és allà «s’ha gastat uns diners en Carnaval, li agrada la festa i viure-la amb els amics».

Un cotxe de Fórmula 1 de tres metres i Fernando Alonso

Aquest any, la colla ha invertit més en altaveus, una planxa nova, leds i alguna reforma a la carrossa on han construït un cotxe de Fórmula 1 de tres metres. Quant a la disfressa, que recorda a Fernando Alonso, la fa una modista de Roses «perquè tots anem igual». Tot i els maldecaps que suposa tant remenament, Àngel Hernández i els seus companys comparteixen la idea que «el Carnaval és la millor festa de l’any, perquè dura tres dies en els quals compartim amb molta gent amb ganes de passar-ho bé». Ell creu que estaria bé que «Figueres recuperés el Carnaval, sempre controlat i organitzat com es fa a Roses». No visiten altres pobles, perquè tres dels quatre caps de colla juguen a futbol i no poden fallar als seus companys d’equip.