Encara falta molt per a recuperar la mitjana habitual de reserves en aquestes dates, però l'episodi continuat de pluges d'aquests darrers dies han aportat un volum d'aigua relativament important a l'embassament de Darnius-Boadella i també als rius de l'Alt Empordà, com ara la Muga. El vídeo captat aquest dimecres des de Sant Llorenç de la Muga pel lector Miki Grau mostra que l'aigua continua baixant a bon ritme, enterbolida com correspon a la recollida d'aigua de recs i barrancs.