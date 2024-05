«El Menestral és imprescindible per entendre la història de Figueres des del segle XIX»

La Fira del llibre Vell, organitzada pel Casino Menestral Figuerenc, és una de les més ben considerades del país per la seva varietat i afluència. Cada any coincideix amb la diada de Santa Creu, el 3 de maig, i rep paradistes vinguts d’arreu de Catalunya, els quals valoren molt la protecció que els ofereix la coberta de la plaça de Catalunya en cas de pluja, un fet que no sempre tenen garantida en altres indrets, i més tractant-se de material delicat de paper.

El Casino ha triat com a pregoner d’enguany l’historiador figuerenc Albert Testart, autor de nombrosos treballs d’investigació, entre els quals n’hi ha de vinculats a l’entitat organitzadora. A més, ha col·laborat amb el Menestral en el procés argumental de la petició de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per a l’edifici del carrer Ample.

Relació intensa

«La meva relació amb el Casino, del qual en soc soci, és intensa, des de fa anys. La meva tesi doctoral està dedicada a la seva història, des de 1856 fins a 1936, una etapa llarga i apassionant. De fet, la meva tesina ja la hi vaig dedicar. Quan em van oferir fer el pregó em va il·lusionar, perquè m’hi sento implicat. El Casino és una peça imprescindible per entendre la història de Figueres des de la seva fundació».

L’historiador destaca la rellevància del Menestral en l’àmbit comarcal amb una anècdota festiva. «Per exemple, als anys quaranta, el Casino té molts socis en l’entorn de deu quilòmetres de Figueres, que són els quilòmetres que podies fer en bicicleta anant i tornant mudat del ball dels diumenges. N’havia arribat a tenir uns 2.500, que són molts si tenim en compte que només ho podien ser els caps de família». Però Testart va molt més enllà i assegura que el Menestral «té un pòsit polític i ciutadà que amb la mirada d’ara sorprèn, i molt». El pregó té lloc a la una del migdia a la plaça Catalunya.