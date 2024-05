Com seria el play-off d'ascens pels equips de Quarta Catalana si la lliga acabés avui?

La Quarta Catalana abaixa la persiana aquest diumenge 19 de maig (18 h). En joc, hi ha algun títol i les places de promoció d'ascens. De Quarta a Tercera Catalana puja directe el campió i del segon al cinquè disputen el play-off. En el grup 1, l'Esplais de Castelló d'Empúries fa dies que és campió i que ja ha pujat, mentre que en el 2, el Camallera, l'Escala B i el Vilamalla es disputen el títol en una última jornada d'infart.

Pels equips que no quedin primers, tindran una nova revàlida per pujar de categoria. El play-off el disputen quatre equips de cada grup i només en pujarà un. Per ascendir, s'han de superar només dues eliminatòries a partit únic i que es jugaran sempre al camp del millor classificat.

Al grup 1, el Base Roses B, el Borrassà i el Roses City B ja tenen el bitllet per jugar-lo, mentre que el darrer se'l disputen en aquesta última jornada el Lladó i el Marca de l'Ham B. Lladonencs i figuerencs estan a l'expectativa de la polèmica exclusió del Sant Llorenç de la Muga.

Al grup 2, Camallera, L'Escala B i Vilamalla -dos dels tres equips- acabaran disputant el play-off contra el Verges i el Medes l'Estartit.

Si la lliga acabés avui, els enfrontaments serien:

GRUP 1

Primera eliminatòria a partit únic (25 o 26 de maig):

Base Roses B (2n)-Lladó (6è) (a La Vinyassa, de Roses)

Borrassà (3r)-Roses City B (5è) (a Borrassà)

Segona eliminatòria i última a partit únic (1 o 2 de juny):

Vencedors de la primera eliminatòria al camp del millor classificat

GRUP 2

Primera eliminatòria a partit únic (25 o 26 de maig):

L'Escala B (2n)-Medes l'Estartit (6è) (al Nou Miramar, de l'Escala)

Vilamalla (3r)-Verges (5è) (a Vilamalla)

Segona eliminatòria i última a partit únic (1 o 2 de juny):

Vencedors de la primera eliminatòria al camp del millor classificat