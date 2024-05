El Figueres busca el tercer lloc a Sant Boi pel factor camp al play-off

El Figueres es va assegurar, el cap de setmana passat, l'accés per disputar la promoció d'ascens a Tercera RFEF. Aquest dissabte 18 de maig (16 h) acaba la lliga regular de la Lliga Elit i els figuerencs tindran com a únic objectiu intentar acabar en tercer lloc o com a mínim mantenir el quart lloc. Ara, els de Roger Vidal són quarts i si acaben tercers tindran el factor camp a favor tant a la primera eliminatòria com, si la supera, a la segona i última ronda. Per finalitzar tercer, la Unió ha de guanyar al camp del Santboià, que es juga la permanència, i que el Vic no ho faci a casa davant un Atlètic Lleida que no té assegurat el play-off.

Com quedaria el play-off?

Si la lliga acabés avui, el Figueres disputaria les semifinals de la promoció contra l'Horta, amb anada a Barcelona (25 o 26 de maig) i tornada a Vilatenim (1 o 2 de juny). En cas de superar aquesta eliminatòria, jugaria la final contra el vencedor del Vic-Atlètic Lleida (8 o 9 de juny l'anada, i 15 de juny la tornada).

El Figueres i el Vic són els únics equips que ja tenen el bitllet assegurat, mentre que l'Horta i l'Atlètic Lleida ho tenen encarrilat i el Valls, que està fora, esgotarà el darrer cartutx per entrar-hi.