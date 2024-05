Cadaqués es mobilitza per evitar el trasllat del camp de futbol a Portlligat

SOS Costa Brava, Amics de la Natura de Cadaqués i la Iaeden-Salvem l’Empordà portarà a terme, aquest dissabte 18 de maig al matí, una acció de defensa del Camp de Futbol de Sa Guarda i contra la reubicació a Portlligat. L’acte inclourà una llegida d’un manifest en desacord a la reubicació, així com la requalificació dels terrenys actuals, preveient-hi més de 40 apartaments. Es farà una caminada popular fins a Portlligat per tal de palpar sobre el terreny la insostenibilitat del projecte.

En aquest sentit, l’Associació Amics de la Natura de Cadaqués ha iniciat un període reivindicatiu per evitar el trasllat. Els terrenys on és actualment són privats, però es va construir gràcies a un conveni amb els propietaris del 1981, en què, a canvi de la cessió de la parcel·la per fer-hi el camp, el consistori es va comprometre a una permuta. Aquesta no es va arribar a produir mai i, després d’anys sense resposta satisfactòria, els propietaris van interposar un contenciós administratiu que va resultar, el 2019, en una sentència desfavorable a l’Ajuntament.

Requalificació dels terrenys

Els contraris per aquest canvi d’emplaçament del camp també alerten de la requalificació dels terrenys actuals en més de quaranta apartaments. Per tot plegat, es poden presentar al·legacions fins al dia 28 de maig. Dissabte passat al migdia, els Amics de la Natura van convocar una protesta al camp de futbol on van llegir un manifest, on es mostren contraris al trasllat i demanen que es tingui en compte la seva petició a l’hora de redactar el nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Els participants van fer una caminada popular fins a Portlligat per poder veure "in situ la insostenibilitat del projecte".

"La ubicació actual és més propera i integrada al nucli de Cadaqués, de manera que permet un més fàcil accés a tots els usuaris", manifesten, mentre reclamen que "cal mantenir-lo en la ubicació actual, qualificant-lo definitivament com a equipament esportiu i preveient una actuació urbanística aïllada d’expropiació, compensació o compra per a assegurar l’adquisició pública dels terrenys". "No podem permetre —continuen dient— desplaçar aquest equipament a un quilòmetre del centre del poble que comportaria més despesa en CO₂ i perillositat per a les persones (en una zona sense cap mena de serveis com d’enllumenat o voreres)".

A més, afirmen que, en tots els dies d’entrenament i de partit, serà obligat un recorregut amb vehicle per part de tots els jugadors, familiars i aficionats. I recorden que tota la zona del voltant de la Riera de Portlligat està protegida culturalment i paisatgísticament per l’entorn de protecció de la Casa Dalí i per la Conselleria de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Generalitat, pel seu gran valor mediambiental (oliveres autòctones i vegetació mediterrània) i patrimonial (pedra seca). També, per la limitació amb el Parc Natural del Cap de Creus. "Entenem que la creació d’una gran àrea d’oci tindrà un impacte ambiental molt negatiu. Al nostre entendre, totalment insostenible", conclouen.