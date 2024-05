Lex Ànima demana ser acusació popular contra l'assaltant de la gossera de Figueres i el denuncia per maltractament

L'entitat animalista Lex Ànima ha demanat personar-se com a acusació popular contra l'assaltant que va entrar a la gossera de Figueres i va ferir dos treballadors i dos animals. Lex Ànima considera que es tracta d'un atacat "indiscriminat" i, per això, també ha denunciat l'home per un delicte de maltractament animal. En aquest sentit, l'entitat assenyala que, segons les primeres investigacions, l'agressor hauria ruixat amb gasolina i cremat viva una gossa, que es troba ingressada en estat crític en una clínica veterinària amb un 50% de cremades al cap i al cos, i va fer talls de diversa consideració amb una arma blanca a una altra gossa, que va haver de rebre atenció veterinària i sutures als llavis i a les potes.

A tot això, Lex Ànima recorda que també va ferir dos treballadors de la gossera i va obrir diverses gàbies per on es van escapar alguns animals, un dels qual segueix desaparegut. Per tot plegat, a banda de denunciar l’home que es troba en presó preventiva, ha demanat al jutjat poder exercir com acusació popular i ha sol·licitat totes les diligències entre les quals els diferents informes dels veterinaris.

Lex Ànima destaca en la diligència entregada avui al jutjat de Figueres que davant dels fets, el dany infligit, l’ús d’instruments perillosos i l’agressió contínua a diferents gossos "no hi ha dubte que ens trobem davant de diversos delictes de maltractament animal".