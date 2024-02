El Carnaval de Pau torna els dies deu, onze i dotze de febrer amb el seu popular Ranxo, la rua i tres concerts.

La festa comença el dissabte dia deu a les deu del matí amb la popular esmolada de ganivets i a dos quarts d’onze comença la rua matinades. A les dotze del migdia, hi ha la presentació de l’exposició de fotos del Ranxo de Pau. Un acte emblemàtic del municipi. Després, i per amenitzar, els assistents podran participar en el Vermut de Carnaval. A dos quarts de quatre comencen els preparatius de l’arrossada.

El diumenge onze, ben aviat, a les vuit del matí, s’encenen els perols i a la una hi ha el tastet del Ranxo pels convidats del Rei Carnestoltes. A les dues se serveix l’arròs, cal que els comensals portin plat, got i coberts. I per acabar el dia, concert de Sunmorenao Trio by BananaBeach. I, finalment, el dia dotze es posa punt final a la festa a les cinc de la tarda amb un concert d’Els panxuts beerband.

El Carnaval l’organitza la Colla del Ranxo amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pau i la Diputació de Girona.