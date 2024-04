La recepta per fer galetes en cinc minuts que s'ha fet viral

En un món on el temps és un bé preuat, les receptes fàcils són un veritable tresor. I més si permeten cuinar un clàssic com les galetes. T'imagines poder fer-les en només cinc minuts. Doncs és possible. Amb la recepta viral que us portem avui, podràs cuinar-les en un temps rècord.

Què necessito?

1 tassa de farina de blat

1/2 tassa de sucre granulat

1/4 tassa de mantega (a temperatura ambient)

1/2 culleradeta de llevat en pols

Opcional: xips de xocolata, fruits secs, extracte de vainilla (al gust)

Pas a pas

Preescalfar el forn a 180 °C i preparar una safata de forn amb paper per a cuinar. En un bol gran, barrejar la farina, el sucre i el llevat en pols fins que estiguin ben combinats. Afegir la mantega a temperatura ambient al bol i barrejar amb els dits fins que la barreja tingui una textura de sorra humida. Opcional: afegir xips de xocolata, fruits secs o extracte de vainilla a la barreja i remenar-la. Amb les mans o amb una cullera, formar petites boles de massa i col·locar-les a la safata de forn preparada, deixant espai entre elles perquè s'expandeixin mentre couen. Aplanar lleugerament les boles amb la palma de la mà o amb una forquilla per donar-los forma de galeta. Coure les galetes al forn preescalfat durant uns 8-10 minuts, fins que els marges estiguin lleugerament daurats. Treure les galetes del forn i deixar-les refredar sobre una reixeta durant uns minuts abans de servir.

Això és tot! Amb aquests senzills passos, podràs gaudir de delicioses galetes casolanes en un no res. Bon profit!