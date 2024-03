Recepta: com fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa

Una de les postres més típiques del mes de març són els brunyols de l'Empordà. Una pasta fregida amb base de farina i recoberta de sucre. Un dolç tradicional que es pot trobar a les pastisseries aquests dies, o bé pots elaborar fàcilment a casa en família. A continuació us expliquem com els podeu cuinar.

Ingredients

500 g de farina

125 g de sucre

15 g de matafaluga

15 g de coriandre

20 g de llevat fresc

6 ous

200 ml d’oli d’oliva suau

1 polsim de sal

40 ml de licor d’anís

2-3 llimones

50 g de mantega

200 ml de llet

Oli per fregir

Sucre

Pas a pas

Posem la farina en forma de volcà, amb un forat al mig. A dins i tirem el sucre, la llet tèbia i el llevat. Amb una cullera, ho barregem. Un cop barrejat, hi anem incorporant les raspadures de les llimones, l’oli, el coriandre i la matafaluga, el licor d’anís, la sal i els ous.

Un cop tot incorporat, comencem a pastar la massa. L’ideal és fer-ho a mà, com s’ha fet sempre, però també es pot fer amb un robot de cuina. Quan la pasta sigui espessa, fina i elàstica, ja la tenim a punt. L’untem amb una mica d’oli, la tapem amb film i la deixem reposar perquè el llevat faci la seva feina. En unes 2 hores (o fins que hagi doblat el seu volum) ja estarà a punt per crear la forma dels bunyols: una bola amb un forat al mig.

En una cassola posem l’oli per fregir, i quan estigui calent, comencem a fregir els brunyols. Un cop ben daurats, els posem a refredar en una safata amb paper absorbent. Un cop freds, es posa sucre al gust i ja es poden menjar!

Brunyols de vent

Com a bona cuina tradicional, els brunyols han anat evolucionant de forma diferent a cada zona, així que avui també us proposem dues receptes més: la dels brunyols de vent i la de brunyols de Triangle de Sant Feliu de Guíxols.

Ingredients

125 g de farina

80 g de mantega

250 ml d’aigua

4 ous

Un polsim de sal

oli per fregir

sucre

En un cassó hi posem l’aigua, la mantega i el polsim de sal, i ho posem a bullir. Quan comenci el punt d’ebullició, parem el foc. Seguidament, hi posem la farina i remenem. Quan la pasta sigui uniforme i no s’enganxi a les parets del cassó, hi incorporem els ous d’un en un, sense deixar de remenar. Un cop la massa sigui llisa, està preparada per fregir.

En una cassola, posem l’oli i al foc. Un cop l’oli estigui roent, agafem cullerades de la massa i la posem al foc per fregir-los. Hem de tenir en compte que un cop es comencin a coure, la massa es farà més grossa Un cop estiguin ben daurats, els traiem -amb compte de no aixafar-los- i els deixem refredar sobre un paper absorbent. Quan encara estiguin calentets, hi tirem sucre per sobre, i quan estiguin freds, ja es poden servir!

Els brunyols de vent tenen la peculiaritat que de dins són buits, per tant, els més llaminers poden farcir-los de crema o xocolata.

Brunyols. / Aniol Resclosa

Brunyols de triangle

Ingredients

1 kg de farina

4 ous

35 g de matafaluga

200 g de llevat en pols

300 g sucre

50 g mantega

1 llimona

1 polsim de sal

1 copa de licor d’anís

Oli per fregir

Sucre glass

En un bol, aboquem els rovells dels ous, prèviament separats de les clares, que guardarem en un altre recipient. Amb els rovells posem el sucre i barregem fins que quedi uniforme. A part, infusionen la matafaluga i l’afegim a la barreja, juntament amb la ratlladura de la llimona, el got de licor d’anís i el polsim de sal. Ho barregem bé.

Muntem les clares dels ous que havíem separat prèviament fins que quedi a punt de neu i l’aboquem a la massa i la barregem. En un cassó posem la mantega i l’oli i ho escalfem. Un cop quedi líquid, ho barregem amb la massa (si és prou calent, s’hauria de sentir un «xuf!»).

Amb un colador, tamisem la farina i l’anem afegint a poc a poc a la barreja, junt amb el llevat en pols. Quan la massa es desenganxi del bol i sigui uniforme, estarà a punt. Deixem la massa reposar uns 30 minuts.

Per fer les formes, necessitem un corró de cuina per aplanar porcions de massa, i amb un ganivet, anem tallant triangles. En una cassola posem l’oli per fregir. Quan estigui roent, anem posant els triangles, i un cop daurats, ja es podem deixar refredar sobre un paper absorbent. Un cop freds, hi posem sucre glass al gust i a menjar!