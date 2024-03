Una recepta (amb trucs) per fer un tiramisú meravellós

Eugeni de Diego ha publicat el llibre Cuina com la mamma (Planeta Gastro). En la publicació, versiona les receptes italianes que més li agraden i que posa en pràctica a Bar Lombo. El seu objectiu és mostrar les tendències i tradicions de la gastronomia transalpina més autèntica i com cuinar-les a casa.

Una de les receptes és la de tiramisú, que porten galetes savoiardi, que, igual que el mascarpone, són ingredients clau en l'elaboració d'aquestes postres. Al xef, que també és propietari d'A pluma, el fascinen els 'savoiardi', "meravelloses galetes a base de farina, ou i sucre i aromatitzades amb vainilla, que en embeure's amb líquid mantenen tant la forma com l'esponjositat". El seu origen es remunta al segle XV, quan van ser creades per primera vegada a la cort dels ducs de Savoia en honor al Rei de França, que es trobava de visita al ducat. Són molt semblants a les 'lady fingers' angleses, al pa de pessic i als melindros. A continuació us presentem la recepta del tiramisú d'Eugeni de Diego.

Ingredients per a 4 persones

250 g de mascarpone

40 g de clara

40 g de sucre

50 g de rovell

175 g de galetes savoiardi

200 ml de cafè expresso

Vi marsala o amaretto

Cacau en pols amarg

Elaboració

Diposita els bescuits savoiardi fins a cobrir una font de presentació. Barreja el cafè expresso amb el licor de la teva elecció i remull els savoiardi amb la barreja. Han d'estar ben xops. En un bol, blanqueja els rovells amb la meitat del sucre fins a obtenir una massa esponjosa. Incorpora suaument, amb l'ajuda d'una màniga pastissera, el mascarpone. Mentrestant, en un bol a part, munteu les clares a punt de neu amb la resta del sucre. Incorpora una cullerada de la merenga a la barreja del mascarpone amb moviments envoltants, afegeix la resta de les clares i continua barrejant suaument fins que estigui completament barrejat. Cobreix els savoiardi amb la barreja de mascarpone aplanant lleugerament fins a obtenir una superfície homogènia. Posa paper film sobre el vol i deixa'l reposar a la nevera durant una hora. Finalment, decora el tiramisú amb cacau en pols.